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Катар оголосив про обмін 13 дітей між Україною та рф

Катар оголосив про обмін 13 дітей між Україною та рф

Київ • УНН

 • 103973 перегляди

Катар повідомив про досягнення угоди щодо обміну 13 дітей між Україною та рф. Дев'ять українських дітей віком 12-17 років повернуться додому, а четверо російських дітей 2-7 років - до терористичної країни.

Катар оголосив про досягнення угоди між Україною та рф щодо обміну 13 дітей. Про це повідомляє Le Figaro, передає УНН.

Деталі

За словами катарського чиновника Agence France-Presse, "дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні", тоді як "четверо неповнолітніх" повернуться до своїх родин у рф.

Вік українських дітей, які повернуться на батьківщину, становить від 12 до 17 років, тоді як російським дітям - від 2 до 7 років. Обмін відбудеться через посольство Катару в москві.

Нагадаємо

Катар виступає посередником у цьому питанні з липня 2023 року, допомагаючи повернути українських дітей, яких незаконно перевезли загарбники до терористичної країни або на тимчасово окуповані території України від початку війни.

Зеленський та емір Катару обговорили питання миру та повернення українських дітей08.01.24, 18:42 • 29577 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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