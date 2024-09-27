Катар объявил об обмене 13 детей между Украиной и рф

Катар объявил о достижении соглашения между Украиной и рф по обмену 13 детей. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

Детали

По словам катарского чиновника Agence France-Presse, "девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", тогда как "четверо несовершеннолетних" вернутся к своим семьям в рф.

Возраст украинских детей, которые вернутся на родину, составляет от 12 до 17 лет, тогда как российским детям - от 2 до 7 лет. Обмен состоится через посольство Катара в москве.

Напомним

Катар выступает посредником в этом вопросе с июля 2023 года, помогая вернуть украинских детей, которых незаконно перевезли захватчики в террористическую страну или на временно оккупированные территории Украины с начала войны.

Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей