Катар объявил об обмене 13 детей между Украиной и рф
Киев • УНН
Катар сообщил о достижении соглашения по обмену 13 детей между Украиной и рф. Девять украинских детей в возрасте 12-17 лет вернутся домой, а четверо российских детей 2-7 лет - в террористическую страну.
Катар объявил о достижении соглашения между Украиной и рф по обмену 13 детей. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.
Детали
По словам катарского чиновника Agence France-Presse, "девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", тогда как "четверо несовершеннолетних" вернутся к своим семьям в рф.
Возраст украинских детей, которые вернутся на родину, составляет от 12 до 17 лет, тогда как российским детям - от 2 до 7 лет. Обмен состоится через посольство Катара в москве.
Напомним
Катар выступает посредником в этом вопросе с июля 2023 года, помогая вернуть украинских детей, которых незаконно перевезли захватчики в террористическую страну или на временно оккупированные территории Украины с начала войны.
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей8 января 2024, 16:42 • 29470 просмотров