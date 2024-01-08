Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей

Президент Украины Врордимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Речь шла о возвращении незаконно депортированных россией украинских детей, реализации формулы мира и организации будущего Глобального саммита, передает УНН.

Спасибо за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных россией украинских детей. Обсудили дальнейшую координацию по этому направлению. Отметил вклад Катара объемом 20 млн долларов в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина, несмотря на попытки России сорвать мирную навигацию по Черному морю, и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности - сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, подробно обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию будущего Глобального саммита мира.

"Пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе", - резюмировал Зеленский.

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