Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах
Зеленский обсудил с эмиром Кувейта энергетическое и сельскохозяйственное сотрудничество, отметив взаимную поддержку и мирные усилия.
Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах
Галисийские пляжи страдают от разлива пластиковых гранул после того, как контейнеровоз потерял свой груз, что побудило сотни волонтеров убирать загрязнение.
рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике
Михаил Подоляк предупреждает, что россия, возглавляя агрессивный альянс, если не потерпит поражение в войне, то эскалирует конфликты во всем мире.
На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы
На фоне продвижения войск ЦАХАЛа в Газе, палестинцы в панике эвакуируются из одной из главных больниц центральной части города.
Синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, I уровень опасности: погода на завтра
9-10 января ожидается гололедица на дорогах, ночью температура воздуха снизится до -20°C.
Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана инициативу по возвращению депортированных детей
Ермак обсудил с кардиналом Паролином помощь Ватикана в возвращении депортированных украинских детей и подтвердил устойчивость Украины в условиях нападений.
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
Ожидается, что цены на продукты питания в Украине вырастут на 5-7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию, заявил Денис Марчук.
"Час діяти, Україно!": в Хмельницкой области начал работу реабилитационный кабинет для травмированных военных
В Хмельницкой области открылся новый реабилитационный кабинет для раненых бойцов, профинансированный грантом конкурса "Час діяти, Україно!" на сумму 100 тыс. грн.
"Воспринимаем это очень серьезно": в Еврокомиссии прокомментировали возможное использование рф северокорейских ракет против Украины
В Еврокомиссии прокомментировали возможное использование рф северокорейских ракет против Украины.
Метель набирает обороты: Кипер призвал жителей Одесской области не выезжать на дороги без крайней необходимости
Глава Одесской области призывает жителей региона воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий.