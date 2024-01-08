Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах

Президент Владимир Зеленский обсудил с эмиром Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом. Спасибо Кувейту за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь электрогенераторами накануне зимы - написал Президент в Telegram.

Зеленский рассказал эмиру Кувейта о противодействии ракетному террору, который россия возобновила во время новогодних праздников.

"Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах", - отметил глава государства.

Я отметил Зеленский, Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира.

Украина обеспечивает свободу судоходства в Черном море и остается гарантом мировой продовольственной стабильности.

Кроме того, по словам Президента, Украина активно работает над следующими шагами по реализации Формулы мира.

Голос и позиция стран Залива в этом важны. Пригласил Кувейт прислать представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира - подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел длительное совещание, на котором были сформулированы задачи на 2024 год