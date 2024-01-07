Зеленский провел длительное совещание, на котором были сформулированы задачи на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание вместе с представителями украинского правительства, Офиса президента, Верховной рады. Участники совещания обсудили планы в отношениях с партнерами в Евросоюзе и членами Североатлантического альянса НАТО.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Детали

Провел длительное совещание по нашим планам на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО. Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачи. Были на совещании Председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса Президента, и руководитель Офиса - говорится в сообщении.

Президент подтвердил что среди основных приоритетов:

Полностью реализовать решение об открытии переговоров;

Подготовить переговорную рамку Украины с Евросоюзом;

Выработать систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер на сто процентов чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.



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