Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии: обсудили подготовку конференции в Токио и восстановление Украины
Киев • УНН
Зеленский и министр иностранных дел Японии Камикава обсудили поддержку Токио в восстановлении Украины накануне февральской конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Йоко Камикавой. Во время встречи говорили о конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в феврале в Токио. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.
Очень рад приветствовать вас сегодня в Украине. Для меня и нашего народа очень приятно, что свой первый визит в этом году вы делаете в Киев. Спасибо.
Владимир Зеленский поблагодарил Японию за поддержку Украины на протяжении этих предыдущих лет, в частности премьер-министра Японии Фумиоки Кисида.
Хочу поблагодарить Японию за мощную поддержку Украины на протяжении этих двух лет - за политическую поддержку, гуманитарную и долговременную финансовую поддержку экономики Украины. Я хотел бы лично передать благодарность премьер-министру Японии Фумиоки Кишида за то, что он поддерживал Украину, лично меня. Вывел наши отношения между нашими государствами на другой исторический уровень, за очень результативное председательство Японии в прошлом году в группе семи, и за то, что на этой политической площадке Украина была в приоритете.
Зеленский также сообщил, что Украина во главе с премьер-министром будет обязательно присутствовать в середине февраля 2024 года в Токио.
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Йоко Камикава отметила, что начала следить за событиями в Украине даже перед тем, как заняла должность министра иностранных дел Японии.
Я очень переживала за ситуацией, особенно во время зимнего сезона в Украине. Поэтому я хотела посетить Украину как можно быстрее
Йоко Камикава отметила, что сегодняшний визит очень важен для подготовки конференции в феврале этого года в Токио.
Мы будем продолжать работать для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений и также реализацией восстановления и реконструкции Украины
Камикава также пообещала со своей стороны максимум усилий для реализации будущих планов в двустороннем сотрудничестве Украины и Японии.
Напомним,
Президент Владимир Зеленский выступил на ежегодной шведской национальной конференции "Общество и оборона", которая является одной из важнейших в Северной Европе в области безопасности и обороны. Зеленский отметил, что сегодня Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны - как на фронте, так и для защиты людей в тыловых городах и общинах. Во время выступления президент Украины высказал предложения Швеции начать совместную оборонную деятельность
Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии: обсудили подготовку конференции в Токио и восстановление Украины
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