Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії: обговорили підготовку конференції в Токіо та відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Йоко Камікавою. Під час зустрічі говорили про конференцію з відновлення України, яка має відбутися в лютому в Токіо. Про це передає УНН із посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

Дуже радий вітати вас сьогодні в Україні. Для мене і нашого народу дуже приємно, що свій перший візит у цьому році ви робите в Київ. Дякую. – привітав президент України керівника Міністерства закордонних справ Японії.

Володимир Зеленський подякував Японії за підтримку України упродовж цих попередніх років, зокрема прем’єр міністру Японії Фуміокі Кісіда.

Хочу подякувати Японії за потужну підтримку України упродовж цих двох років – за політичну підтримку, гуманітарну та довготривалу фінансову підтримку економіки України. Я хотів би особисто передати вдячність прем’єр міністру Японії Фуміокі Кішида за те, що він підтримував Україну, особисто мене. Вивів наші відносини, між нашими державами на інший історичний рівень, за дуже результативне головування Японії у минулому році в групі семи, і за те, що на цьому політичному майданчику Україна була в пріоритеті. – зазначив президент України.

Зеленський також повідомив, що Україна, на чолі з прем’єром міністром, буде обов’язково присутня в середині лютого 2024 року в Токіо.

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Йоко Камікава зазначила, що почала стежити за подіями в Україні навіть перед тим, як зайняла посаду міністра закордонних справ Японії.

Я дуже переживала за ситуацією, особливо під час зимового сезону в Україні. Тому я хотіла відвідати Україну якнайшвидше - заявила керівниця МЗС Японії

Йоко Камікава зазначила , що сьогоднішній візит дуже важливий для підготовки конференції в лютому цього року у Токіо.

Ми будемо продовжувати працювати для подальшого зміцнення наших двосторонніх стосунків і також реалізацією відновлення і реконструкції України - повідомила посадовиця.

Камікава також пообіцяла зі своєї сторони максимум зусиль для реалізації майбутніх планів у двосторонній співпраці України та Японії.

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Президент Володимир Зеленський виступив на щорічної шведської національної конференції "Суспільство та оборона", що є одним із найважливіших у Північній Європі в галузі безпеки та оборони. Зеленський наголосив, що сьогодні Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони - як на фронті, так і для захисту людей у тилових містах та громадах. Під час виступу президент України висловив пропозиції Швеції розпочати спільну оборонну діяльність