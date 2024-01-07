Зеленський провів тривалу нараду, на якій було сформульовано завдання на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський провів засідання разом із представниками українського уряду, офісу президента, Верховної ради. Учасники наради обговорили плани у відносинах з партнерами в Євросоюзі та членами Північноатлантичного альянсу НАТО.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

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Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах із партнерами у Євросоюзі та в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання. Були на нараді Голова Верховної Ради, глава уряду і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу Президента, і керівник Офісу – ідеться у повідомленні.

Президент підтвердив що серед основних пріоритетів:

Повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів;

Підготувати переговорну рамку України із Євросоюзом;

Виробити систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше.



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