Зеленський провів тривалу нараду, на якій було сформульовано завдання на 2024 рік
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з українськими урядовцями, щоб визначити завдання на 2024 рік щодо відносин України з ЄС та НАТО.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання разом із представниками українського уряду, офісу президента, Верховної ради. Учасники наради обговорили плани у відносинах з партнерами в Євросоюзі та членами Північноатлантичного альянсу НАТО.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Деталі
Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах із партнерами у Євросоюзі та в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання. Були на нараді Голова Верховної Ради, глава уряду і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу Президента, і керівник Офісу
Президент підтвердив що серед основних пріоритетів:
- Повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів;
- Підготувати переговорну рамку України із Євросоюзом;
- Виробити систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше.
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