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Зеленський зідзвонився з еміром Кувейту: обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

Зеленський зідзвонився з еміром Кувейту: обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

Київ • УНН

 • 33449 перегляди

Зеленський обговорив з еміром Кувейту енергетичну та сільськогосподарську співпрацю, наголосивши на взаємній підтримці та мирних зусиллях.

Президент Володимир Зеленський обговорив з еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Зеленського. 

Провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом. Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими

- написав Президент у Telegram.

Зеленський розповів еміру Кувейту про протидію ракетному терору, який росія поновила під час новорічних свят. 

"Обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах", - зауважив голова держави. 

Я зазначив Зеленський, Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. 

Україна забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі та залишається гарантом світової продовольчої стабільності. 

Крім того, за словами Президента, Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. 

Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі. Запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру

- наголосив Зеленський.

Зеленський провів тривалу нараду, на якій було сформульовано завдання на 2024 рік07.01.24, 20:25 • 59553 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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