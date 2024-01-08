Зеленський зідзвонився з еміром Кувейту: обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах
Київ • УНН
Зеленський обговорив з еміром Кувейту енергетичну та сільськогосподарську співпрацю, наголосивши на взаємній підтримці та мирних зусиллях.
Президент Володимир Зеленський обговорив з еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом. Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими
Зеленський розповів еміру Кувейту про протидію ракетному терору, який росія поновила під час новорічних свят.
"Обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах", - зауважив голова держави.
Я зазначив Зеленський, Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру.
Україна забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі та залишається гарантом світової продовольчої стабільності.
Крім того, за словами Президента, Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації Формули миру.
Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі. Запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру
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