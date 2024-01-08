Зеленський та емір Катару обговорили питання миру та повернення українських дітей

Президент України Врордимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані. Йшлося про повернення незаконно депортованих росією українських дітей, реалізацію формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту, передає УНН.

Дякую за важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. Обговорили подальшу координацію за цим напрямом. Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн доларів в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки - повідомив Зеленський.

Крім того, за словами Президента, докладно обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.

"Запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі", - резюмував Зеленський.

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