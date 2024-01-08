Зеленський та емір Катару обговорили питання миру та повернення українських дітей
Київ • УНН
Зеленський та емір Катару обговорили питання повернення дітей, депортованих росією, та забезпечення ролі України у глобальній продовольчій безпеці.
Президент України Врордимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані. Йшлося про повернення незаконно депортованих росією українських дітей, реалізацію формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту, передає УНН.
Дякую за важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. Обговорили подальшу координацію за цим напрямом. Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн доларів в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки
Крім того, за словами Президента, докладно обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.
"Запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі", - резюмував Зеленський.
Зеленський зідзвонився з еміром Кувейту: обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах08.01.24, 15:28 • 33449 переглядiв