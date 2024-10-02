рф сознательно тормозит процесс возвращения наших детей - Лубинец

Украина активно работает над совершенствованием правовых механизмов для защиты прав детей и их возвращения, однако рф сознательно затягивает этот процесс.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на Третьем Пленарном мероприятии Международной коалиции за возвращение украинских детей, пишет УНН.

Сообщил присутствующим о том, что рф похитила из Украины более 20 тысяч детей. Однако существует высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей, которые остаются на временно оккупированных территориях. Принудительно перемещенным и депортированным меняют персональные данные для того, чтобы родные и Родина не смогли их найти и вернуть. Наших детей даже отправляют в так называемые «лагеря перевоспитания», где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение - написал Лубинец.

По его словам, он рассказал международным партнерам о ситуации с интернатными учреждениями, такими как Олешковский детский дом-интернат, подчиненный Херсонскому областному совету, где детей сначала переместили на оккупированные территории, а затем депортировали в Россию. Кроме того, детей из Херсонского областного дома ребенка депортировали в Россию и усыновили без необходимого разрешения.

Нам известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и имеют недостойные условия пребывания. Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места пребывания детей, розыском их родственников и привлечением к этому процессу семейных форм воспитания - сообщил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что Украина работает над улучшением правовых механизмов и взаимодействия между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения. В частности, были приняты два важных постановления, которые являются ключевыми шагами в организации внутренних процессов, направленных на возвращение депортированных украинских детей и обеспечение их прав после возвращения.

Главная проблема сейчас заключается в том, что рф сознательно тормозит процесс возвращения наших детей - подчеркнул он.

Во время встречи они подвели итоги работы Коалиции за последние шесть месяцев, определили планы на будущее и приняли Совместное заявление, в котором обозначили ключевые принципы возвращения детей: прозрачность информации о детях, доступ к ним международных миссий, поддержка гуманитарных усилий Украины, длительная поддержка процесса реинтеграции, обеспечение детям доступа к правосудию и справедливости.

Напомним,

Никакого соглашения по обмену детьми между Украиной и Россией не было и быть не может, так Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию СМИ, что Катар якобы объявил о достижении соглашения по обмену 13 детей.