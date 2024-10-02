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Из оккупации спасли еще 7 детей

Из оккупации спасли еще 7 детей

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:40  •  638 просмотра

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Благотворительная организация Save Ukraine вместе с Bring Kids Back UA вернула 7 детей из оккупированных Херсонщины и Крыма. Общее количество спасенных детей достигло 508, из них 115 - сироты.

Еще 7 детей вернули с временно оккупированных территорий Херсонской области и Крыма, сообщил в среду глава благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram, пишет УНН.  

Save Ukraine в сотрудничестве с Bring Kids Back UA вернула домой еще 7 детей из оккупированных Херсонской области и Крыма. В целом количество спасенных достигло 508 (+7), из них 115 (+2) - это дети-сироты

- написал Кулеба.

По его словам, «трехлетнюю Аню кадыровцы угрожали отобрать у ее матери Марины. Женщину заставляли оформлять российские документы, несколько раз забирали на допросы и запрещали пользоваться соцсетями. Несмотря на преследования Марине удалось вырваться вместе с дочерью. Иногда женщине до сих пор кажется, что она в оккупации».

«Людмиле и ее 14-летнему сыну Егору возвращение тоже далось нелегко. Женщина пытается разговаривать шепотом, боясь свободно общаться и открыто говорить то, что думает. На рабочем месте Людмила попала под вражеский обстрел. Оккупанты постоянно угрожали порвать украинский паспорт и убить Людмилу. Женщина долго колебалась выезжать из оккупации, ведь боялась, что на границе могут отобрать сына. После оккупации Егор замкнулся в себе, неохотно идет на контакт. Но главное - семья сейчас в безопасности, и уже получает необходимую помощь от Save Ukraine для восстановления», - отметил Кулеба.

рф сознательно тормозит процесс возвращения наших детей - Лубинец2 октября 2024, 09:30 • 1721 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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