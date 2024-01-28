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Ми виграли б війну швидше, якби били по Росії західною зброєю – Неїжпапа

Ми виграли б війну швидше, якби били по Росії західною зброєю – Неїжпапа

Київ • УНН

 • 32239 перегляди

Командувач ВМС України заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби їй дозволили використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії. Україні вдалося знищити понад два десятки російських кораблів, але адмірал попередив, що потрібні нові методи, оскільки ворог адаптується.

Україна виграла б війну швидше, якби мала дозвіл вести вогонь із британської та іншої західної зброї по цілях у глибині Росії, заявив в інтерв’ю Sky News командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає УНН.

Деталі

Віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив Sky News, що хід усього конфлікту був би зовсім іншим, якби українським військам було дозволено без обмежень використовувати західні боєприпаси з самого початку.

Велика Британія, США та інші союзники лише минулого року погодилися почати надавати Україні ракети більшої дальності. Українські війська використовували їх для ураження цілей в окупованих Росією частинах України, але не глибоко всередині Росії через побоювання щодо ескалації.

Наші успіхи протягом 2022 і 2023 років стали результатом складних, але інноваційних рішень, яких раніше не було

сказав командувач ВМС.

Вважається, що Україна знищила понад два десятки російських суден, змусивши Москву відкликати кілька військових кораблів із Криму до російського порту Новоросійськ.

Ці дії ускладнили для Росії виконання військово-морської блокади чорноморських портів України, запровадженої, щоб зменшити можливості Києва експортувати зерно.

Доповнення

Адмірал зазначив, що морська війна має дві мети – не дати російському флоту змоги напасти на Україну та забезпечити доступ кораблів до українських портів.

Але з огляду на те, що повномасштабне вторгнення розпочалося на третій рік, він попередив, що попередні методи атаки можуть більше не працювати.

Ворог пристосовується, і ми повинні пристосовуватися. Сучасна війна - це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе

сказав він.

Український флот зацікавлений у британських кораблях – Неїжпапа28.01.24, 04:47 • 33067 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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