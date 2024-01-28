Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа

Украина выиграла бы войну быстрее, если бы имела разрешение вести огонь из британского и другого западного оружия по целям в глубине России, заявил в интервью Sky News командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

Детали

Вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил Sky News, что ход всего конфликта был бы совсем другим, если бы украинским войскам было разрешено без ограничений использовать западные боеприпасы с самого начала.

Великобритания, США и другие союзники только в прошлом году согласились начать предоставлять Украине ракеты большей дальности. Украинские войска использовали их для поражения целей в оккупированных Россией частях Украины, но не глубоко внутри России из-за опасений относительно эскалации.

Наши успехи в течение 2022 и 2023 годов стали результатом сложных, но инновационных решений, которых раньше не было сказал командующий ВМС.

Считается, что Украина уничтожила более двух десятков российских судов, заставив Москву отозвать несколько военных кораблей из Крыма в российский порт Новороссийск.

Эти действия усложнили для России выполнение военно-морской блокады черноморских портов Украины, введенной, чтобы уменьшить возможности Киева экспортировать зерно.

Дополнение

Адмирал отметил, что морская война имеет две цели - не дать российскому флоту возможности напасть на Украину и обеспечить доступ кораблей к украинским портам.

Но учитывая то, что полномасштабное вторжение началось на третий год, он предупредил, что предыдущие методы атаки могут больше не работать.

Враг приспосабливается, и мы должны приспосабливаться. Современная война - это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и победит сказал он.

Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа