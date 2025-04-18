окупанти перекрили рух Кримським мостом: що відомо

У ніч проти 18 квітня окупанти перекривали рух Кримським мостом. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито - йдеться у дописі.

У повідомленні також закликали всіх, хто перебуває на мосту, "зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

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Олексій Нейжпапа натякнув на підготовку нової операції проти Кримського моста, пославшись на приказку "Бог любить трійцю". Також він відзначив успіхи в забезпеченні безпеки зернового коридору в Чорному морі.

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