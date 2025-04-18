оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: что известно
Киев • УНН
В ночь на 18 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Всех, кто находился на мосту, призвали сохранять спокойствие.
В ночь на 18 апреля оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
В сообщении также призвали всех, кто находится на мосту, "сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности".
Напомним
Алексей Неижпапа намекнул на подготовку новой операции против Крымского моста, сославшись на поговорку "Бог любит троицу". Также он отметил успехи в обеспечении безопасности зернового коридора в Черном море.
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