оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: что известно

В ночь на 18 апреля оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто - говорится в заметке.

В сообщении также призвали всех, кто находится на мосту, "сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности".

Напомним

Алексей Неижпапа намекнул на подготовку новой операции против Крымского моста, сославшись на поговорку "Бог любит троицу". Также он отметил успехи в обеспечении безопасности зернового коридора в Черном море.

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