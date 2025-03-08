Командувач ВМС України натякнув на третю атаку по Кримському мосту
Київ • УНН
Олексій Нейжпапа натякнув на підготовку нової операції проти Кримського моста, пославшись на приказку "Бог любить трійцю". Також він відзначив успіхи в забезпеченні безпеки зернового коридору в Чорному морі.
Україна готує ще один удар - третю операцію - по Кримському мосту. Про це повідомив командувач ВМС України Олексій Нєїжпапа, передає УНН з посиланням на The Guardian.
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Нєїжпапа заявив, що Україна "самостійно звільнила" північно-західну частину Чорного моря. Російський флот втік, оскільки більше не відчував себе в безпеці, сказав він, і Україна також мала "вогневий контроль" над сусіднім Азовським морем.
Його стратегічною метою було гарантувати безпеку завантаженого зернового коридору, який міжнародні вантажні судна використовують для доставки товарів в іноземні порти. За його словами, експорт майже повернувся до рівня до 2022 року, було перевезено 90 млн тонн. "Це добре для економіки. Це один з успіхів війни України проти росії", — сказав він. "Коридор працює постійно. Ми знищили 100 плаваючих мін.
Це велика операція, про яку ніхто не говорить і яку ніхто насправді не бачить. Наша задача — гарантувати безпечний прохід", — сказав він.
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Нєїжпапа також сказав, що він оптимістично налаштований, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований росією для з'єднання її території з Кримом. Два попередні удари пошкодили автомобільну та залізничну структуру.
Російські військові більше не могли перевозити важкі вагони по залізничному мосту, сказав Нєїжпапа.
"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є приказка: "Бог любить трійцю", - сказав він.
Кримський міст потребує екстреного ремонту - "АТЕШ"08.09.2024, 15:45 • 31726 переглядiв