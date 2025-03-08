Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту
Киев • УНН
Алексей Неижпапа намекнул на подготовку новой операции против Крымского моста, сославшись на поговорку "Бог любит троицу". Также он отметил успехи в обеспечении безопасности зернового коридора в Черном море.
Украина готовит еще один удар - третью операцию - по Крымскому мосту. Об этом сообщил командующий ВМС Укрины Алексей Неижпапа, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Неижпапа заявил, что Украина "самостоятельно освободила" северо-западную часть Черного моря. Российский флот бежал, потому что больше не чувствовал себя в безопасности, сказал он, и Украина также имела "огневой контроль" над соседним Азовским морем.
Его стратегической целью было гарантировать безопасность загруженного зернового коридора, который международные грузовые суда используют для доставки товаров в иностранные порты. По его словам, экспорт почти вернулся к уровню до 2022 года, было перевезено 90 млн тонн. "Это хорошо для экономики. Это один из успехов войны Украины против россии", — сказал он. "Коридор работает постоянно. Мы уничтожили 100 плавучих мин.
Это большая операция, о которой никто не говорит и которую никто на самом деле не видит. Наша задача — гарантировать безопасный проход", — сказал он.
Добавим
Неижпапа также сказал, что он оптимистично настроен, что Киев сможет разрушить Керченский мост, построенный россией для соединения ее территории с Крымом. Два предыдущих удара повредили автомобильную и железнодорожную структуру.
Российские военные больше не могли перевозить тяжелые вагоны по железнодорожному мосту, сказал Неижпапа.
"Русские понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: "Бог любит троицу", - сказал он.
Крымский мост нуждается в экстренном ремонте - "АТЕШ"08.09.2024, 15:45 • 31726 просмотров