У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Під час відвідання Одеського морського торговельного порту Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Чорному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Деталі

Лідери прибули до порту Одеси, який неодноразово зазнавав російських атак ракетами та дронами.

Як зазначив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа, з липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе та понад 170 ракети по портовій інфраструктурі Одещини. Віцеадмірал наголосив, що Сили оборони України змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря - йдеться в повідомленні.

Крім того, завдяки діям Повітряних сил з грудня 2023 року агресор призупинив дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.

Президент України акцентував, що постійне відновлення портової інфраструктури, яка зазнає систематичних атак, є доволі непростим завданням, тому дуже важливо посилити її захист.

Питання номер один – це, звичайно, протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і портової інфраструктури – наголосив Зеленський.

Главі держави та прем’єр-міністру Греції розповіли про функціонування створеного Україною у серпні 2023 року "зернового коридору" після виходу рф із Чорноморської зернової ініціативи 17 липня минулого року.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував, що завдяки новому коридору за сім місяців було експортовано майже 28 млн тонн зерна та інших вантажів у щонайменше 38 країн світу. Причому в грудні – лютому суттєво зріс обсяг товарів, що були відвантажені в портах Великої Одеси.

Повідомляється, що для порівняння, за час функціонування Чорноморської зернової ініціативи до виходу з неї РФ з українських портів майже за рік було експортовано 32,8 млн тонн аграрної та іншої продукції.

Нині ми маємо два каравани на вхід та вихід у денний час. Наприклад, сьогодні це буде 22 судна. Максимально в нас було 47 суден, а починали ми з трьох-п’яти – зазначив Неїжпапа.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У момент атаки глава держави та прем'єр Греції перебували в порту.

Внаслідок ранкового удару росіян по портовій інфраструктурі Одеси загинуло п'ятеро людей.