У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9194 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70309 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154988 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151988 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125696 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133927 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85734 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93375 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98978 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89763 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 8028 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10079 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6142 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 4868 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5138 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151988 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223734 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373254 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309344 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417422 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2662 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14875 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31760 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28547 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125697 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 64046 перегляди

Під час візиту до Одеського порту президент Зеленський та прем'єр-міністр Греції Міцотакіс побачили, як працює "зерновий коридор" в Чорному морі, який експортував майже 28 мільйонів тонн зерна до 38 країн з моменту виходу росії з зернової угоди, незважаючи на постійні російські атаки на портову інфраструктуру.

У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Під час відвідання Одеського морського торговельного порту Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Чорному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП. 

Деталі

Лідери прибули до порту Одеси, який неодноразово зазнавав російських атак ракетами та дронами.

Як зазначив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа, з липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе та понад 170 ракети по портовій інфраструктурі Одещини. Віцеадмірал наголосив, що Сили оборони України змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря

- йдеться в повідомленні. 

 Крім того, завдяки діям Повітряних сил з грудня 2023 року агресор призупинив дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.

Президент України акцентував, що постійне відновлення портової інфраструктури, яка зазнає систематичних атак, є доволі непростим завданням, тому дуже важливо посилити її захист.

Питання номер один – це, звичайно, протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і портової інфраструктури

– наголосив Зеленський.

Главі держави та прем’єр-міністру Греції розповіли про функціонування створеного Україною у серпні 2023 року "зернового коридору" після виходу рф із Чорноморської зернової ініціативи 17 липня минулого року.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував, що завдяки новому коридору за сім місяців було експортовано майже 28 млн тонн зерна та інших вантажів у щонайменше 38 країн світу. Причому в грудні – лютому суттєво зріс обсяг товарів, що були відвантажені в портах Великої Одеси.

Повідомляється, що для порівняння, за час функціонування Чорноморської зернової ініціативи до виходу з неї РФ з українських портів майже за рік було експортовано 32,8 млн тонн аграрної та іншої продукції.

Нині ми маємо два каравани на вхід та вихід у денний час. Наприклад, сьогодні це буде 22 судна. Максимально в нас було 47 суден, а починали ми з трьох-п’яти

 – зазначив Неїжпапа.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У момент атаки глава держави та прем'єр Греції перебували в порту. 

Внаслідок ранкового удару росіян по портовій інфраструктурі Одеси загинуло п'ятеро людей. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаУНН-Одеса
Олексій Неїжпапа
Військово-морські сили України
Кіріакос Міцотакіс
Офіс Президента України
Військово-повітряні сили України
Чорне море
Греція
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59