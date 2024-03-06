В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Во время посещения Одесского морского торгового порта Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ознакомились с функционированием "зернового коридора" в Черном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Лидеры прибыли в порт Одессы, который неоднократно подвергался российским атакам ракетами и дронами.

Как отметил командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа, с июля 2023 года враг применил более 880 дронов-камикадзе и более 170 ракет по портовой инфраструктуре Одесской области. Вице-адмирал отметил, что Силы обороны Украины заставили российские корабли покинуть северо-западную часть моря - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря действиям Воздушных сил с декабря 2023 года агрессор приостановил дистанционное минирование с самолетов подходных каналов к украинским портам.

Президент Украины акцентировал, что постоянное восстановление портовой инфраструктуры, которая подвергается систематическим атакам, является довольно непростой задачей, поэтому очень важно усилить ее защиту.

Вопрос номер один - это, конечно, противовоздушная оборона, которая нужна для защиты людей и портовой инфраструктуры - подчеркнул Зеленский.

Главе государства и премьер-министру Греции рассказали о функционировании созданного Украиной в августе 2023 года "зернового коридора" после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы 17 июля прошлого года.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал, что благодаря новому коридору за семь месяцев было экспортировано почти 28 млн тонн зерна и других грузов в по меньшей мере 38 стран мира. Причем в декабре - феврале существенно вырос объем товаров, которые были отгружены в портах Большой Одессы.

Сообщается, что для сравнения, за время функционирования Черноморской зерновой инициативы до выхода из нее рф из украинских портов почти за год было экспортировано 32,8 млн тонн аграрной и другой продукции.

Сейчас мы имеем два каравана на вход и выход в дневное время. Например, сегодня это будет 22 судна. Максимально у нас было 47 судов, а начинали мы с трех-пяти - отметил Неижпапа.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В момент атаки глава государства и премьер Греции находились в порту.

В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек.