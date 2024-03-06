В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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aleksei-neizhpapaАлексей Нейжпапа
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
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Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

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За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
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Эксклюзив
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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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05.03.24  •  215121 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

1 марта 2024, 13:59  •  318450 просмотра

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.

Война •   •  14582 просмотра
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

Кабинет Министров пояснил, что новый закон "Об аграрных расписках" вводит электронные аграрные расписки как новый финансовый инструмент для кредитования сельскохозяйственного производства в Украине, предоставляя такие преимущества, как простой оборот, расширенные возможности залога, гарантии надежности и увеличение доступа к кредитам для фермеров.

Экономика •   •  14835 просмотра
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф

Сообщения о вырубке лесов в Беларуси для наступления россии на Киев не соответствуют действительности, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Война •   •  13791 просмотра
Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф

"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский ракетный удар по Одессе во время визита Зеленского с премьер-министром Греции Мицотакисом, в результате которого погибло 5 человек.

Война •   •  13185 просмотра
"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк

россия делает все, чтобы захватить как можно больше украинской территории до своих президентских выборов, бросая на штурм все возможные силы, тяжелые бои идут в нескольких горячих точках, таких как Авдеевка, Часовой Яр, Лиманское направление.

Война •   •  18440 просмотра
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк

Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны

Украина сможет сформировать "кулак", способный переломить ход войны, после завершения аудита Вооруженных сил, который обеспечит справедливую ротацию личного состава, который был на фронте.

Война •   •  16162 просмотра
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны

Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза

Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, причем почти все необходимое финансирование уже обеспечено.

Война •   •  16357 просмотра
Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза

В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук

В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы, 6 марта, погибли пять человек. Кроме того, есть информация о раненых.

Война •   •  15583 просмотра
В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук

Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro

Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. Общей стоимостью почти 3 миллиарда гривен

Война •   •  17547 просмотра
Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro

Визит Президента в Одессу: в фокусе функционирование зернового коридора, ситуация с безопасностью, помощь пострадавшим от агрессии рф

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Греции Кириакос Мицотакисом посетил с официальным визитом Одессу.

Война •   •  16272 просмотра
Визит Президента в Одессу: в фокусе функционирование зернового коридора, ситуация с безопасностью, помощь пострадавшим от агрессии рф