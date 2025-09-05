Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіях

Спеціальний загін ВМС "Янголи" здійснив успішну операцію з евакуації чотирьох українських військовослужбовців, які понад три роки переховувалися на тимчасово окупованій території. Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа передає УНН.

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця Корпусу Морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на Сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків рф. Після отримання цієї інформації я прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років - розповів Неїжпапа.

Віцеадмірал зазначив, що до операції були залучені спеціальні підрозділи ВМС і НГУ. Операцію спланували та розділили на кілька етапів, оскільки військові перебували у незаконному становищі, бойові дії були активними, а спецслужби рф посилювали фільтраційні заходи. Бійці вижили там, де здавалося, шансів не було.

Наразі наші воїни у безпеці та нарешті з рідними. Відтак Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували вже 88 людей та вкотре довели, що для українських воїнів немає нічого неможливого. Боремося за кожного - наголосив Неїжпапа.

