16:47 • 4652 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 9976 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 14805 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 14679 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 27280 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 37344 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 33006 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 58943 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 44473 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 55837 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Спецзагін ВМС "Янголи" евакуював чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованій території. Серед врятованих – брат-близнюк обміняного морпіха та троє нацгвардійців.

Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіях

Спеціальний загін ВМС "Янголи" здійснив успішну операцію з евакуації чотирьох українських військовослужбовців, які понад три роки переховувалися на тимчасово окупованій території. Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа передає УНН.

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця Корпусу Морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на Сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків рф. Після отримання цієї інформації я прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років 

- розповів Неїжпапа.

Віцеадмірал зазначив, що до операції були залучені спеціальні підрозділи ВМС і НГУ. Операцію спланували та розділили на кілька етапів, оскільки військові перебували у незаконному становищі, бойові дії були активними, а спецслужби рф посилювали фільтраційні заходи. Бійці вижили там, де здавалося, шансів не було.

Наразі наші воїни у безпеці та нарешті з рідними. Відтак Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували вже 88 людей та вкотре довели, що для українських воїнів немає нічого неможливого. Боремося за кожного 

- наголосив Неїжпапа.

"Крим - це Україна": активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію спротиву в окупованому Криму05.09.25, 01:49 • 6154 перегляди

Альона Уткіна

Війна в Україні
Національна гвардія України
Олексій Неїжпапа
Військово-морські сили Збройних сил України
Україна