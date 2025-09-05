Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территориях

$41.350.02
16:47 • 4678 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 10015 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 14831 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 14693 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 27299 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 37357 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 33019 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 58965 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 44483 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 55843 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 16482 просмотра
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 10447 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 17084 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 9028 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ14:18 • 8380 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 14831 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 17110 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 42832 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 58965 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 42110 просмотра
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Китай
Ужгород
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 30984 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 79398 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 30219 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 34985 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 36346 просмотра
Financial Times
Фейковые новости
Таймс
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Спецотряд ВМС "Ангелы" эвакуировал четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированной территории. Среди спасенных – брат-близнец обменянного морпеха и трое нацгвардейцев.

Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территориях

Специальный отряд ВМС "Ангелы" успешно провел операцию по эвакуации четырех украинских военнослужащих, которые более трех лет скрывались на временно оккупированной территории. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обменянного военнослужащего Корпуса Морской пехоты ВМС во время ведения боевых действий на Востоке Украины в 2022 году, получив тяжелое ранение, оказался в больнице и благодаря неравнодушным врачам был скрыт от силовиков РФ. После получения этой информации я принял решение о начале специальных эвакуационных мероприятий. Впоследствии выяснилось, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые вынуждены были скрываться там в течение более трех лет 

- рассказал Неижпапа.

Вице-адмирал отметил, что к операции были привлечены специальные подразделения ВМС и НГУ. Операцию спланировали и разделили на несколько этапов, поскольку военные находились в незаконном положении, боевые действия были активными, а спецслужбы РФ усиливали фильтрационные мероприятия. Бойцы выжили там, где казалось, шансов не было.

Сейчас наши воины в безопасности и наконец с родными. Отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" спас уже 88 человек и в очередной раз доказал, что для украинских воинов нет ничего невозможного. Боремся за каждого 

- подчеркнул Неижпапа.

"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму05.09.25, 01:49 • 6156 просмотров

Алена Уткина

Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Алексей Нейжпапа
Военно-морские силы Украины
Украина