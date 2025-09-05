Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территориях

Специальный отряд ВМС "Ангелы" успешно провел операцию по эвакуации четырех украинских военнослужащих, которые более трех лет скрывались на временно оккупированной территории. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обменянного военнослужащего Корпуса Морской пехоты ВМС во время ведения боевых действий на Востоке Украины в 2022 году, получив тяжелое ранение, оказался в больнице и благодаря неравнодушным врачам был скрыт от силовиков РФ. После получения этой информации я принял решение о начале специальных эвакуационных мероприятий. Впоследствии выяснилось, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые вынуждены были скрываться там в течение более трех лет - рассказал Неижпапа.

Вице-адмирал отметил, что к операции были привлечены специальные подразделения ВМС и НГУ. Операцию спланировали и разделили на несколько этапов, поскольку военные находились в незаконном положении, боевые действия были активными, а спецслужбы РФ усиливали фильтрационные мероприятия. Бойцы выжили там, где казалось, шансов не было.

Сейчас наши воины в безопасности и наконец с родными. Отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" спас уже 88 человек и в очередной раз доказал, что для украинских воинов нет ничего невозможного. Боремся за каждого - подчеркнул Неижпапа.

