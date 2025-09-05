"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму

На временно оккупированном полуострове активисты движения "Желтая Лента" провели очередную акцию сопротивления. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в соцсетях.

Детали

В Симферополе, Севастополе и Ялте активисты распространили украинские символы — желтые ленты и наклейки. По данным движения, отметки появились в парках, на жилых домах, в торговых центрах и на улицах городов.

Местные жители таким образом демонстрируют ожидание возвращения Вооруженных сил Украины.

Крым — это Украина. Люди продолжают напоминать об этом даже под оккупацией - отметили активисты.

Напомним

Недавно дроны ГУР МО Украины поразили два вертолета РФ Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, их стоимость 20-30 млн долларов. Также был атакован буксир в бухте Севастополя.

