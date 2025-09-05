"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 11117 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 21121 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 21793 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 25888 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 29952 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26317 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22013 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46496 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41266 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44147 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.5м/с
64%
754мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 289625 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 283343 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 281206 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 273717 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 37139 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть18:50 • 6364 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 31834 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 25229 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46496 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 43653 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Харьковская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 13553 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 31834 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 14706 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 20344 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 22338 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Google Play
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136

"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Активисты движения "Желтая Лента" распространили украинские символы в Симферополе, Севастополе и Ялте. Это демонстрирует ожидание возвращения ВСУ и напоминает, что Крым – это Украина.

"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму

На временно оккупированном полуострове активисты движения "Желтая Лента" провели очередную акцию сопротивления. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в соцсетях.

Детали

В Симферополе, Севастополе и Ялте активисты распространили украинские символы — желтые ленты и наклейки. По данным движения, отметки появились в парках, на жилых домах, в торговых центрах и на улицах городов.

Местные жители таким образом демонстрируют ожидание возвращения Вооруженных сил Украины.

Крым — это Украина. Люди продолжают напоминать об этом даже под оккупацией

- отметили активисты.

Напомним

Недавно дроны ГУР МО Украины поразили два вертолета РФ Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, их стоимость 20-30 млн долларов. Также был атакован буксир в бухте Севастополя.

Движение "Желтая лента" запустило сайт для поздравлений с Днем Независимости жителей оккупированных территорий24.08.25, 16:08 • 4218 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Митинги в Украине
Желтая лента (движение)
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Ялта
Симферополь
Ми-8
Крым
Украина
Севастополь