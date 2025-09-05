"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Активисты движения "Желтая Лента" распространили украинские символы в Симферополе, Севастополе и Ялте. Это демонстрирует ожидание возвращения ВСУ и напоминает, что Крым – это Украина.
На временно оккупированном полуострове активисты движения "Желтая Лента" провели очередную акцию сопротивления. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в соцсетях.
Детали
В Симферополе, Севастополе и Ялте активисты распространили украинские символы — желтые ленты и наклейки. По данным движения, отметки появились в парках, на жилых домах, в торговых центрах и на улицах городов.
Местные жители таким образом демонстрируют ожидание возвращения Вооруженных сил Украины.
Крым — это Украина. Люди продолжают напоминать об этом даже под оккупацией
Напомним
Недавно дроны ГУР МО Украины поразили два вертолета РФ Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, их стоимость 20-30 млн долларов. Также был атакован буксир в бухте Севастополя.
