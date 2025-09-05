$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 21105 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 21787 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 25882 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 29949 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26317 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22013 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46492 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 41265 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44147 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
"Крим - це Україна": активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію спротиву в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Активісти руху "Жовта Стрічка" поширили українські символи в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Це демонструє очікування повернення ЗСУ та нагадує, що Крим – це Україна.

"Крим - це Україна": активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію спротиву в окупованому Криму

На тимчасово окупованому півострові активісти руху "Жовта Стрічка" провели чергову акцію спротиву. Про це пише УНН із посиланням на допис у соцмережах.

Деталі

У Сімферополі, Севастополі та Ялті активісти поширили українські символи — жовті стрічки та наліпки. За даними руху, відмітки з’явилися у парках, на житлових будинках, у торгових центрах та на вулицях міст.

Місцеві жителі таким чином демонструють очікування повернення Збройних сил України.

Крим — це Україна. Люди продовжують нагадувати про це навіть під окупацією

- зазначили активісти.

Нагадаємо

Нещодавно дрони ГУР МО України уразили два вертольоти рф Мі-8 на авіабазі в Гвардійському, їхня вартість 20-30 млн доларів. Також було атаковано буксир у бухті Севастополя.

Вероніка Марченко

