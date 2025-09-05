"Крим - це Україна": активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію спротиву в окупованому Криму
Київ • УНН
Активісти руху "Жовта Стрічка" поширили українські символи в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Це демонструє очікування повернення ЗСУ та нагадує, що Крим – це Україна.
На тимчасово окупованому півострові активісти руху "Жовта Стрічка" провели чергову акцію спротиву. Про це пише УНН із посиланням на допис у соцмережах.
Деталі
У Сімферополі, Севастополі та Ялті активісти поширили українські символи — жовті стрічки та наліпки. За даними руху, відмітки з’явилися у парках, на житлових будинках, у торгових центрах та на вулицях міст.
Місцеві жителі таким чином демонструють очікування повернення Збройних сил України.
Крим — це Україна. Люди продовжують нагадувати про це навіть під окупацією
Нагадаємо
Нещодавно дрони ГУР МО України уразили два вертольоти рф Мі-8 на авіабазі в Гвардійському, їхня вартість 20-30 млн доларів. Також було атаковано буксир у бухті Севастополя.
