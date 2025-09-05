"Крим - це Україна": активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію спротиву в окупованому Криму

На тимчасово окупованому півострові активісти руху "Жовта Стрічка" провели чергову акцію спротиву. Про це пише УНН із посиланням на допис у соцмережах.

У Сімферополі, Севастополі та Ялті активісти поширили українські символи — жовті стрічки та наліпки. За даними руху, відмітки з’явилися у парках, на житлових будинках, у торгових центрах та на вулицях міст.

Місцеві жителі таким чином демонструють очікування повернення Збройних сил України.

Крим — це Україна. Люди продовжують нагадувати про це навіть під окупацією