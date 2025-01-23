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У СтратКомі спростували заяву Безуглої про "мільйонні генеральські премії"

У СтратКомі спростували заяву Безуглої про "мільйонні генеральські премії"

Київ • УНН

 • 38398 перегляди

СтратКом ЗСУ спростував інформацію депутатки Безуглої про надмірні премії командуванню. Фонд заохочень Головнокомандувача у 2024 році склав 19 млн грн для 426 військовослужбовців різних категорій.

Заява народної депутатки Мар’яни Безуглої про так звані "мільйонні премії" командуванню ЗСУ - це фейк. Про це заявили в Управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом), передає УНН.

"Деякі медіа, посилаючись на пост народної депутатки Мар’яни Безуглої, поширили фейк про так звані "мільйонні премії". Оприлюднені депутаткою твердження не відповідають дійсності та допомагають хіба що ворогу вносити розбрат та недовіру в українське суспільство", - йдеться в повідомленні.

У СтратКомі наголосили, що військове командування готове надавати необхідні розʼяснення для поширення правдивої інформації.

"Так, статтею 15 розділу ІІ Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено вичерпний перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців. Серед них є, зокрема, й грошові премії – додатково до цінних подарунків, нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо. Для забезпечення таких премій і цінних подарунків Міністр оборони України щороку видає окреме доручення в межах сум, передбачених Законом "Про Державний бюджет України"", - зазначається в заяві.

Відтак, командувачі й керівники Збройних Сил, їхніх видів та окремих родів військ (сил) отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями – для додаткової мотивації найкращих військовослужбовців, у межах реалізації законів про Державний бюджет і Дисциплінарний статут ЗС України.

"Так, заохочувальний фонд Головнокомандувача Збройних Сил України у 2024 році становив 19 млн грн. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам). Заохочувальний фонд начальника Генерального штабу ЗС України минулого року становив 1,8 млн грн, але загалом була використана значно менша сума для преміювання 22 військовослужбовців", - інформує СтратКом.

Окрім того, заявляється, що у рамках визначених фондів преміювали особовий склад і інші очільники складових Сил оборони України.

"Без матеріальних заохочень військовослужбовця –  як простого солдата, так і офіцера – не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше – армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення", - пояснює СтратКом.

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Контекст

Днями народна депутатка Мар‘яна Безугла заявила про нібито багатомільйонні премії генералітету ЗСУ.

Командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа прокоментував також допис нардепки.

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"Як Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за поданням командирів я маю повноваження заохотити військовослужбовців грошовими преміями. Так, минулого року фонд у розмірі 1,2 мільйона гривень дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій – матроси, сержанти, старшини та офіцери", - написав Неїжпапа.

За його словами, під його командуванням знаходяться десятки тисяч військовослужбовців, і пріоритет – діяти в інтересах їх добробуту.

"Ми підходимо до цього питання відповідально та прозоро. Тому не потрібно шукати зради там, де її немає. А щодо моїх доходів на посаді Командувача ВМС ЗС України, то всі вони відображені в офіційній декларації, доступній для публічного перегляду", - заявив Неїжпапа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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