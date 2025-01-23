В СтратКоме опровергли заявление Безуглой о "миллионных генеральских премиях"

Заявление народного депутата Марьяны Безуглой о так называемых "миллионных премиях" командованию ВСУ - это фейк. Об этом заявили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом), передает УНН.

"Некоторые медиа, ссылаясь на пост народного депутата Марьяны Безуглой, распространили фейк о так называемых "миллионных премиях". Обнародованные депутатом утверждения не соответствуют действительности и помогают разве что врагу вносить раздор и недоверие в украинское общество", - говорится в сообщении.

В СтратКоме отметили, что военное командование готово предоставлять необходимые разъяснения для распространения правдивой информации.

"Так, статьей 15 раздела II Закона Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрен исчерпывающий перечень поощрений, применяемых к военнослужащим. Среди них есть, в частности, и денежные премии - дополнительно к ценным подаркам, нагрудным знакам и знакам отличия, грамотам, благодарностям и т. п. Для обеспечения таких премий и ценных подарков Министр обороны Украины ежегодно издает отдельное поручение в пределах сумм, предусмотренных Законом "О Государственном бюджете Украины"", - отмечается в заявлении.

Следовательно, командующие и руководители Вооруженных Сил, их видов и отдельных родов войск (сил) получают годовой премиальный фонд для поощрения личного состава денежными премиями - для дополнительной мотивации лучших военнослужащих, в рамках реализации законов о Государственном бюджете и Дисциплинарного устава ВС Украины.

"Так, поощрительный фонд Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в 2024 году составил 19 млн грн. Поощрительные премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам). Поощрительный фонд начальника Генерального штаба ВС Украины в прошлом году составил 1,8 млн грн, но в целом была использована значительно меньшая сумма для премирования 22 военнослужащих", - информирует СтратКом.

Кроме того, заявляется, что в рамках определенных фондов премировали личный состав и другие руководители составляющих Сил обороны Украины.

"Без материальных поощрений военнослужащего - как простого солдата, так и офицера - не может функционировать любая боеспособная армия. А тем более - армия страны, которая отражает полномасштабное вторжение", - объясняет СтратКом.

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Контекст

На днях народный депутат Марьяна Безуглая заявила о якобы многомиллионных премиях генералитету ВСУ.

Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа прокомментировал также сообщение нардепа.

"Как Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями. Так, в прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий - матросы, сержанты, старшины и офицеры", - написал Неижпапа.

По его словам, под его командованием находятся десятки тысяч военнослужащих, и приоритет - действовать в интересах их благополучия.

"Мы подходим к этому вопросу ответственно и прозрачно. Поэтому не нужно искать измены там, где ее нет. А что касается моих доходов в должности Командующего ВМС ВС Украины, то все они отражены в официальной декларации, доступной для публичного просмотра", - заявил Неижпапа.