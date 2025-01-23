В СтратКоме опровергли заявление Безуглой о "миллионных генеральских премиях"

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
17:33 • 67494 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
16:01 • 88321 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 100283 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 112488 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 95087 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 73018 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 106791 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 58399 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 73928 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101720 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

23 января, 11:19 • 111470 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

23 января, 12:50 • 103502 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 90458 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 65130 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

16:03 • 62936 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 112495 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 106795 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 175362 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 174551 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 177263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

16:03 • 62936 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 65130 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 55391 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 51830 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 90458 просмотра
Актуальное
В СтратКоме опровергли заявление Безуглой о "миллионных генеральских премиях"

В СтратКоме опровергли заявление Безуглой о "миллионных генеральских премиях"

Киев  •  УНН

 • 6336 просмотра

Read in English

СтратКом ВСУ опроверг информацию депутата Безуглой о чрезмерных премиях командованию. Фонд поощрений Главнокомандующего в 2024 году составил 19 млн грн для 426 военнослужащих различных категорий.

Заявление народного депутата Марьяны Безуглой о так называемых "миллионных премиях" командованию ВСУ - это фейк. Об этом заявили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом), передает УНН.

"Некоторые медиа, ссылаясь на пост народного депутата Марьяны Безуглой, распространили фейк о так называемых "миллионных премиях". Обнародованные депутатом утверждения не соответствуют действительности и помогают разве что врагу вносить раздор и недоверие в украинское общество", - говорится в сообщении.

В СтратКоме отметили, что военное командование готово предоставлять необходимые разъяснения для распространения правдивой информации.

"Так, статьей 15 раздела II Закона Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрен исчерпывающий перечень поощрений, применяемых к военнослужащим. Среди них есть, в частности, и денежные премии - дополнительно к ценным подаркам, нагрудным знакам и знакам отличия, грамотам, благодарностям и т. п. Для обеспечения таких премий и ценных подарков Министр обороны Украины ежегодно издает отдельное поручение в пределах сумм, предусмотренных Законом "О Государственном бюджете Украины"", - отмечается в заявлении.

Следовательно, командующие и руководители Вооруженных Сил, их видов и отдельных родов войск (сил) получают годовой премиальный фонд для поощрения личного состава денежными премиями - для дополнительной мотивации лучших военнослужащих, в рамках реализации законов о Государственном бюджете и Дисциплинарного устава ВС Украины.

"Так, поощрительный фонд Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в 2024 году составил 19 млн грн. Поощрительные премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам). Поощрительный фонд начальника Генерального штаба ВС Украины в прошлом году составил 1,8 млн грн, но в целом была использована значительно меньшая сумма для премирования 22 военнослужащих", - информирует СтратКом.

Кроме того, заявляется, что в рамках определенных фондов премировали личный состав и другие руководители составляющих Сил обороны Украины.

"Без материальных поощрений военнослужащего -  как простого солдата, так и офицера - не может функционировать любая боеспособная армия. А тем более - армия страны, которая отражает полномасштабное вторжение", - объясняет СтратКом.

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА17.01.25, 09:04 • 124477 просмотров

Контекст

На днях народный депутат Марьяна Безуглая заявила о якобы многомиллионных премиях генералитету ВСУ.

Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа прокомментировал также сообщение нардепа.

Image

"Как Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями. Так, в прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий - матросы, сержанты, старшины и офицеры", - написал Неижпапа.

По его словам, под его командованием находятся десятки тысяч военнослужащих, и приоритет - действовать в интересах их благополучия.

"Мы подходим к этому вопросу ответственно и прозрачно. Поэтому не нужно искать измены там, где ее нет. А что касается моих доходов в должности Командующего ВМС ВС Украины, то все они отражены в официальной декларации, доступной для публичного просмотра", - заявил Неижпапа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
aleksei-neizhpapaАлексей Нейжпапа
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы