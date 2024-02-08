Українські військові використовують дрони для розмінування морських акваторій
Київ • УНН
Українські фахівці використовують дрони для обстеження морських акваторій та виявлення магнітних аномалій, які можуть свідчити про наявність підводних вибухових пристроїв, в рамках заходів з розмінування.
В рамках розмінування морських акваторій українські фахівці обстежують завдяки безпілотникам. Про це повідомляє пресслужба Держспецтрансслужби, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що сучасні БПЛА для технічного обстеження територій перед розмінуванням, ефективно себе зарекомендували під час обстеження сільськогосподарських земель на деокупованих територіях.
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Наразі один з таких комплексів БпЛА успішно працює та обстежує морські акваторії на предмет виявлення магнітних аномалій та наявність намагнічених сторонніх предметів у воді
За два тижні роботи уже обстежили понад 40 гектар акваторії. Складнощі у роботі виникають через несприятливі погодні умови – дощ, туман, вітер, хвилі на воді. Тому кожен вихід, як квест. Але за майже рік роботи з системою, ми вже не тільки вивчили його, а і знаємо тонкощі
За його словами, українські фахівці постійно спілкують з розробниками, проте система показує себе чудово і результативно.
Доповнення
У відомстві розповіли, що загалом система виявлення магнітних аномалій V2MAG може обстежувати акваторії до 10 м глибиною.
Після сканування території спеціалізоване програмне забезпечення створює мапу магнітних аномалій, після аналізу якої надаються координати потенційних ВНП.
Процес роботи складний, але від того не менш цікавий, а головне – необхідний. Кожен обстежений метр території наближає нас до перемоги
Нагадаємо
Україна виділила 3 мільярди гривень з державного бюджету на програми гуманітарного розмінування і працює над компенсацією фермерам за розмінування їхніх земель перед посівною.