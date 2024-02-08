Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий

В рамках разминирования морских акваторий украинские специалисты обследуют благодаря беспилотникам. Об этом сообщает пресс-служба Госспецтрансслужбы, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что современные БПЛА для технического обследования территорий перед разминированием, эффективно себя зарекомендовали при обследовании сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях.

В Украине потенциально заминированными являются 30% территории - Шмыгаль.

Сейчас один из таких комплексов БпЛА успешно работает и обследует морские акватории на предмет выявления магнитных аномалий и наличие намагниченных посторонних предметов в воде

За две недели работы уже обследовали более 40 гектар акватории. Сложности в работе возникают из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, туман, ветер, волны на воде. Поэтому каждый выход, как квест. Но за почти год работы с системой, мы уже не только изучили его, а и знаем тонкости - рассказал командир военного экипажа старший лейтенант Ярослав Дубневич.

По его словам, украинские специалисты постоянно общаются с разработчиками, однако система показывает себя прекрасно и результативно.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что в целом система обнаружения магнитных аномалий V2MAG может обследовать акватории до 10 м глубиной.

После сканирования территории специализированное программное обеспечение создает карту магнитных аномалий, после анализа которой предоставляются координаты потенциальных ВНП.

Процесс работы сложный, но от того не менее интересный, а главное - необходимый. Каждый обследованный метр территории приближает нас к победе - подытожили в Госспецтрансслужбе.

Напомним

Украина выделила 3 миллиарда гривен из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.