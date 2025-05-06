Турция начала амбициозный проект строительства атомных подводных лодок: командующий ВМС озвучил детали
Киев • УНН
Турция начала проект по строительству атомных подводных лодок, стремясь войти в элитный клуб стран, владеющих этой технологией. Анкара строит лодки независимо, после завершения проекта MİLDEN.
Турция начала проект по строительству атомных подводных лодок – это одна из национальных целей государства. Об этом сообщает издание En Son Haber, передает УНН.
Детали
Командующий Военно-морскими силами адмирал Эрджюмент Татлиоглу заявил, что Анкара строит новые лодки независимо от других стран: это национальное стремление к укреплению турецких ВМС в течение 139 лет.
Строительство атомных подводных лодок планируется осуществить после завершения проекта MİLDEN, предусматривающего строительство обычных подводных лодок. По словам Татлиоглу, Турция стремится быть одной из самых выдающихся стран в данной отрасли, присоединившись к США, россии, Китаю, Франции, Великобритании и Индии.
Мы строим подводные лодки независимо от иностранных стран, что было нашим национальным стремлением в течение 139 лет. После MİLDEN мы сделаем важный шаг к атомным подводным лодкам
Напомним
В Турции продолжается разработка новых прототипов истребителя KAAN, испытательные полеты запланированы до конца 2025 года. По словам генерального директора Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмета Демироглу
Также посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что официальный Киев хочет покупать и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN.