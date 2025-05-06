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Туреччина розпочала амбітний проект будівництва атомних підводних човнів: командувач ВМС озвучив деталі

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Туреччина розпочала проєкт з будівництва атомних підводних човнів, прагнучи увійти до елітного клубу країн, які володіють цією технологією. Анкара будує човни незалежно, після завершення проєкту MİLDEN.

Туреччина розпочала амбітний проект будівництва атомних підводних човнів: командувач ВМС озвучив деталі

Туреччина розпочала проект з будівництва атомних підводних човнів – це є однією з національних цілей держави. Про це повідомляє видання En Son Haber, передає УНН.

Деталі

Командувач Військово-морських сил адмірал Ерджюмент Татлиоглу заявив, що Анкара будує нові човни незалежно від інших країн: це є національним прагненням для зміцнення турецьких ВМС впродовж 139 років.

Будівництво атомних підводних човнів планується здійснити після завершення проекту MİLDEN, який передбачає будівництво звичайних підводних човнів. За словами Татлиоглу, Туреччина прагне бути однією з найвидатніших країн у даній галузі, доєднавшись до США, росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Індії.

Ми будуємо підводні човни незалежно від іноземних країн, що було нашим національним прагненням впродовж 139 років. Після MİLDEN ми зробимо важливий крок до атомних підводних човнів

- заявив Татлиоглу.

Нагадаємо

У Туреччині триває розробка нових прототипів винищувача KAAN, випробувальні польоти заплановані до кінця 2025 року. За словами генерального директора Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмета Деміроглу

Також посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що офіційний Київ хоче купувати й використовувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN.

Євген Устименко

Євген Устименко

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