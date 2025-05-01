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Туреччина завершить нові прототипи винищувача KAAN до кінця 2025 року

Київ • УНН

 • 4230 перегляди

Розробка нових прототипів турецького винищувача KAAN триває, випробувальні польоти заплановані до кінця 2025 року. Нові прототипи матимуть зміни у конструкції повітрозабірника.

Туреччина завершить нові прототипи винищувача KAAN до кінця 2025 року

Розробка нових прототипів літаків KAAN триває і буде завершений, а польоти розпочнуться найближчим часом.

Передає УНН із посиланням на Rayhaber і TRT.

Деталі

Нові прототипи турецьких винищувачів KAAN будуть завершені та розпочнуть польоти до кінця 2025 року. Про це оголосив генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Деміроглу на провідному технологічному та аерокосмічному заході Teknofest в аеропорту Ерджан у Нікосії в Турецькій Республіці Північного Кіпру (ТРСК).

KAAN — це наша гордість, не лише TAI, а й гордість усієї Туреччини, і все йде дуже добре. Зараз на стадії складання знаходяться 2 прототипи. Ми завершимо один наприкінці цього року, а інший — на початку наступного, і почнемо польоти

- заявив Деміроглу.

Деміроглу заявив, що прототипи, які будуть виготовлені, будуть значною мірою схожі на базову конструкцію першого літаючого прототипу P0, і дав зрозуміти, що на цьому етапі відбудуться деякі помітні зовнішні зміни. Найзначнішою з цих змін буде нова конструкція повітрозабірника, яка ще більше оптимізує характеристики надзвукового польоту.

Ми розпочинаємо дуже серйозну льотну кампанію наступного року. Ми обіцяли до кінця 2028 року. Ми хочемо розпочати поставки до наших Повітряних сил. Ми робимо все можливе, щоб виконати цю обіцянку

- сказав він.

Нагадаємо

Літак Kaan - турецький перспективний винищувач п'ятого покоління, що розробляється Turkish Aerospace Industries. Заплановано створення трьох прототипів до кінця 2026 року.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що офіційний Київ хоче купувати й використовувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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