Туреччина завершить нові прототипи винищувача KAAN до кінця 2025 року

Розробка нових прототипів літаків KAAN триває і буде завершений, а польоти розпочнуться найближчим часом.

Передає УНН із посиланням на Rayhaber і TRT.

Нові прототипи турецьких винищувачів KAAN будуть завершені та розпочнуть польоти до кінця 2025 року. Про це оголосив генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Деміроглу на провідному технологічному та аерокосмічному заході Teknofest в аеропорту Ерджан у Нікосії в Турецькій Республіці Північного Кіпру (ТРСК).

KAAN — це наша гордість, не лише TAI, а й гордість усієї Туреччини, і все йде дуже добре. Зараз на стадії складання знаходяться 2 прототипи. Ми завершимо один наприкінці цього року, а інший — на початку наступного, і почнемо польоти

Деміроглу заявив, що прототипи, які будуть виготовлені, будуть значною мірою схожі на базову конструкцію першого літаючого прототипу P0, і дав зрозуміти, що на цьому етапі відбудуться деякі помітні зовнішні зміни. Найзначнішою з цих змін буде нова конструкція повітрозабірника, яка ще більше оптимізує характеристики надзвукового польоту.

Ми розпочинаємо дуже серйозну льотну кампанію наступного року. Ми обіцяли до кінця 2028 року. Ми хочемо розпочати поставки до наших Повітряних сил. Ми робимо все можливе, щоб виконати цю обіцянку