Турция завершит новые прототипы истребителя KAAN до конца 2025 года

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО
12:24 • 8212 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
11:10 • 24906 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

10:25 • 40951 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
08:40 • 52009 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 201467 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 128184 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 154020 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 222386 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 243585 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 335911 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
6м/с
26%
750 мм
Популярные новости

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

1 мая, 04:02 • 68336 просмотра

Макрон и Стармер убедили Трампа изменить тактику по переговорам с рф - Politico

1 мая, 04:45 • 60611 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

1 мая, 04:59 • 101416 просмотра

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

1 мая, 05:16 • 77236 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 87477 просмотра
публикации

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 88150 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 201467 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 172568 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 211623 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 243179 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

09:35 • 25487 просмотра

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 71828 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 77017 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 67342 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 116598 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

Турция завершит новые прототипы истребителя KAAN до конца 2025 года

Киев • УНН

 • 2428 просмотра

Разработка новых прототипов турецкого истребителя KAAN продолжается, испытательные полеты запланированы до конца 2025 года. Новые прототипы будут иметь изменения в конструкции воздухозаборника.

Турция завершит новые прототипы истребителя KAAN до конца 2025 года

Разработка новых прототипов самолетов KAAN продолжается и будет завершена, а полеты начнутся в ближайшее время.

Передает УНН со ссылкой на Rayhaber и TRT.

Детали

Новые прототипы турецких истребителей KAAN будут завершены и начнут полеты до конца 2025 года. Об этом объявил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу на ведущем технологическом и аэрокосмическом мероприятии Teknofest в аэропорту Эрджан в Никосии в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

KAAN — это наша гордость, не только TAI, но и гордость всей Турции, и все идет очень хорошо. Сейчас на стадии сборки находятся 2 прототипа. Мы завершим один в конце этого года, а другой — в начале следующего, и начнем полеты

- заявил Демироглу.

Демироглу заявил, что прототипы, которые будут изготовлены, будут в значительной степени похожи на базовую конструкцию первого летающего прототипа P0, и дал понять, что на этом этапе произойдут некоторые заметные внешние изменения. Самым значительным из этих изменений будет новая конструкция воздухозаборника, которая еще больше оптимизирует характеристики сверхзвукового полета.

Мы начинаем очень серьезную летную кампанию в следующем году. Мы обещали до конца 2028 года. Мы хотим начать поставки в наши Военно-воздушные силы. Мы делаем все возможное, чтобы выполнить это обещание

- сказал он.

Напомним

Самолет Kaan - турецкий перспективный истребитель пятого поколения, разрабатываемый Turkish Aerospace Industries. Запланировано создание трех прототипов до конца 2026 года.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что официальный Киев хочет покупать и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Турция
Украина
Brent
$60.52
Bitcoin
$96,379.00
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$31.72
Золото
$3,233.70
Ethereum
$1,849.07