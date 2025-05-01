Турция завершит новые прототипы истребителя KAAN до конца 2025 года

Разработка новых прототипов самолетов KAAN продолжается и будет завершена, а полеты начнутся в ближайшее время.

Передает УНН со ссылкой на Rayhaber и TRT.

Новые прототипы турецких истребителей KAAN будут завершены и начнут полеты до конца 2025 года. Об этом объявил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу на ведущем технологическом и аэрокосмическом мероприятии Teknofest в аэропорту Эрджан в Никосии в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

KAAN — это наша гордость, не только TAI, но и гордость всей Турции, и все идет очень хорошо. Сейчас на стадии сборки находятся 2 прототипа. Мы завершим один в конце этого года, а другой — в начале следующего, и начнем полеты