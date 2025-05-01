Турция завершит новые прототипы истребителя KAAN до конца 2025 года
Киев • УНН
Разработка новых прототипов турецкого истребителя KAAN продолжается, испытательные полеты запланированы до конца 2025 года. Новые прототипы будут иметь изменения в конструкции воздухозаборника.
Разработка новых прототипов самолетов KAAN продолжается и будет завершена, а полеты начнутся в ближайшее время.
Передает УНН со ссылкой на Rayhaber и TRT.
Детали
Новые прототипы турецких истребителей KAAN будут завершены и начнут полеты до конца 2025 года. Об этом объявил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу на ведущем технологическом и аэрокосмическом мероприятии Teknofest в аэропорту Эрджан в Никосии в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).
KAAN — это наша гордость, не только TAI, но и гордость всей Турции, и все идет очень хорошо. Сейчас на стадии сборки находятся 2 прототипа. Мы завершим один в конце этого года, а другой — в начале следующего, и начнем полеты
Демироглу заявил, что прототипы, которые будут изготовлены, будут в значительной степени похожи на базовую конструкцию первого летающего прототипа P0, и дал понять, что на этом этапе произойдут некоторые заметные внешние изменения. Самым значительным из этих изменений будет новая конструкция воздухозаборника, которая еще больше оптимизирует характеристики сверхзвукового полета.
Мы начинаем очень серьезную летную кампанию в следующем году. Мы обещали до конца 2028 года. Мы хотим начать поставки в наши Военно-воздушные силы. Мы делаем все возможное, чтобы выполнить это обещание
Напомним
Самолет Kaan - турецкий перспективный истребитель пятого поколения, разрабатываемый Turkish Aerospace Industries. Запланировано создание трех прототипов до конца 2026 года.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что официальный Киев хочет покупать и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN.