Україна буде не лише купувати, а й використовувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN - посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що офіційний Київ хоче купувати й використовувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN, передає УНН.

"Ми будемо не лише купувати, а й використовувати. Ми також знаємо, де це використовувати", - повідомив Бондар, відповідаючи на запитання CNN Türk, чи буде Україна купувати винищувачі п'ятого покоління Kaan у майбутньому.

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Крім того, посол наголосив, що українські команди продовжують працювати над двигуном для національного бойового літака Туреччини Kaan. Українські команди працюють і змагаються за проект Kaan.

"Це не нова ідея, переговори почалися ще до війни. У нас є кілька компаній з різним досвідом у проектуванні двигунів... є такий собі консорціум українських компаній, які конкурують з іншими світовими та вітчизняними виробниками за цей двигун. Але в Україні є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виготовити техніку з тими характеристиками, які дуже потрібні для цього літака. Створення такого розвитку також принесе велику додану вартість для турецької сторони. Бо мати власне виробництво за новими технологіями – це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у можливості конкурувати на ринках. Я вважаю, що Kaan може мати повний потенціал, щоб конкурувати з F35 і F22, і це історія майбутнього. Тож, як ми сказали, якщо нам вдасться зробити цю історію успіху та запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми будемо одними з найсильніших у регіоні", - резюмував Бондар.

Цього тижня в Туреччині планують провести перший політ новітнього винищувача KAAN