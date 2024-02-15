Украина будет не только покупать, но и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN - посол

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что официальный Киев хочет покупать и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN, передает УНН.

"Мы будем не только покупать, но и использовать. Мы также знаем, где это использовать", - сообщил Бондарь, отвечая на вопрос CNN Türk, будет ли Украина покупать истребители пятого поколения Kaan в будущем.

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Кроме того, посол отметил, что украинские команды продолжают работать над двигателем для национального боевого самолета Турции Kaan. Украинские команды работают и соревнуются за проект Kaan.

"Это не новая идея, переговоры начались еще до войны. У нас есть несколько компаний с разным опытом в проектировании двигателей... есть некий консорциум украинских компаний, которые конкурируют с другими мировыми и отечественными производителями за этот двигатель. Но в Украине есть опыт и хороший партнерский лейбл, и мы можем быстро изготовить технику с теми характеристиками, которые очень нужны для этого самолета. Создание такого развития также принесет большую добавленную стоимость для турецкой стороны. Потому что иметь собственное производство по новым технологиям - это прогресс не только в укреплении безопасности и обороны, но и в возможности конкурировать на рынках. Я считаю, что Kaan может иметь полный потенциал, чтобы конкурировать с F35 и F22, и это история будущего. Поэтому, как мы сказали, если нам удастся сделать эту историю успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы будем одними из сильнейших в регионе", - резюмировал Бондарь.

На этой неделе в Турции планируют провести первый полет новейшего истребителя KAAN