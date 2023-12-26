На этой неделе в Турции планируют провести первый полет новейшего истребителя KAAN

Предварительно 27 декабря должен состояться первый полет турецкого боевого самолета нового поколения KAAN. Об этом со ссылкой на Daily Sabah, передает УНН.

Детали

Наземные испытания прототипа KAAN начались в марте 2023 года. Первая пробежка самолета по взлетно-посадочной полосе состоялась 16 марта.

Самолет запустил собственные двигатели и некоторое время двигался по взлетной полосе за счет тяги реактивных двигателей, поэтому успешно прошел первый тест наземных испытаний.

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Поэтому на этой неделе его ждет новая фаза испытаний. Если полет будет удачен, у Турции есть все шансы пополнить ряды стран, владеющих истребителями пятого поколения.

Однако даже если полет будет удачным, до конца не известно, когда Турция завершит испытания и запустит серийное производство собственных истребителей. Эксперты убеждены, что на это уйдет еще несколько лет.

Дополнение

Разработку самолета ведут поэтапно, поэтому важные системы вооружения установят только на более поздних прототипах. Истребитель который ранее был известен как MMU (Milli Muharip Ucak) или TF-X, первого мая 2023 года получил официальное название KAAN.

Производство 3 прототипов MMU Block планируют завершить до конца 2026 года и один прототип Block I - до 2029 года.

В Управлении оборонной промышленности Турции ожидают, что этот истребитель заменит F-16, которые сейчас находятся на вооружении турецкой армии.

Напомним,

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки. Отмечается, что проект будет способствовать будущей стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальной безопасности в целом.

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