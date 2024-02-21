Турецький винищувач п’ятого покоління KAAN здійснив перший політ
Київ • УНН
Турецький винищувач п'ятого покоління KAAN успішно завершив свій перший політ, розвинувши швидкість 425 км/год на висоті 8000 футів.
Сьогодні, 21 лютого, турецький винищувач п’ятого покоління KAAN здійснив перший політ. Про це повідомляє Defence Turk, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, національний бойовий літак KAAN, розроблений Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), здійснив свій перший політ в Анкарі вранці 21 лютого.
Зазначається, що планується виробництво ще двох тестових літаків, один з яких хочуть виготовити до середини 2024 року. Перша поставка літаків до Повітряних сил Туреччини відбудеться у 2028 році. На літак планується встановити спеціальне покриття для поглинання радіолокаційних хвиль, що дозволить зробити літак "невидимкою".
Генеральний директор аерокосмічної компанії Туреччини Темел Котиль заявив, що літак протримався в повітрі 13 хвилин і досяг швидкості 425 км/год на висоті 8000 футів.
Посол України в Туреччині Василь Боднар відреагував на перший політ літака, наголосивши, що "йому приємно, що українські компанії беруть участь у цьому дуже важливому для Туреччини проекті".
Довідково
Літак Kaan - турецький перспективний винищувач п'ятого покоління, що розробляється Turkish Aerospace Industries. Заплановано створення трьох прототипів до кінця 2026 року.
Нагадаємо
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що офіційний Київ хоче купувати й використовувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN.