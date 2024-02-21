Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет
Киев • УНН
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно завершил свой первый полет, развив скорость 425 км/ч на высоте 8000 футов.
Сегодня, 21 февраля, турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет. Об этом сообщает Defence Turk, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, национальный боевой самолет KAAN, разработанный Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), совершил свой первый полет в Анкаре утром 21 февраля.
Отмечается, что планируется производство еще двух тестовых самолетов, один из которых хотят изготовить до середины 2024 года. Первая поставка самолетов в Воздушные силы Турции состоится в 2028 году. На самолет планируется установить специальное покрытие для поглощения радиолокационных волн, что позволит сделать самолет "невидимкой".
Генеральный директор аэрокосмической компании Турции Темел Котиль заявил, что самолет продержался в воздухе 13 минут и достиг скорости 425 км/ч на высоте 8000 футов.
Посол Украины в Турции Василий Боднар отреагировал на первый полет самолета, отметив, что "ему приятно, что украинские компании участвуют в этом очень важном для Турции проекте".
Справочно
Самолет Kaan - турецкий перспективный истребитель пятого поколения, разрабатываемый Turkish Aerospace Industries. Запланировано создание трех прототипов до конца 2026 года.
Напомним
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что официальный Киев хочет покупать и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN.
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно завершил свой первый полет, развив скорость 425 км/ч на высоте 8000 футов.
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