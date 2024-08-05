Китай наблюдает за филиппинскими судами вокруг спорной отмели Сабина Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Береговая охрана Китая сообщила о наблюдении за филиппинскими патрульными и рыболовными судами, которые собрались возле спорной отмели Сабина в Южно-Китайском море. Китай утверждает, что имеет «неоспоримый суверенитет» над островами Спратли.

Представитель китайской береговой охраны Ган Юй заявил, что наблюдение началось в субботу. Он добавил, что филиппинские катера и рыбацкие лодки находятся в водах рядом с филиппинским судном, которое Китай считает «незаконно севшим» на мель.

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