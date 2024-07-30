В Китае проливной дождь и наводнение после тайфуна "Гэми" привели к гибели 4 человек и эвакуации тысяч жителей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В провинции Хунань на юге Китая проливной дождь и наводнение вызвали гибель четырех человек и эвакуацию тысяч жителей.

По информации, катастрофа стала следствием остатков тайфуна "Гэми". Провинция Хунань пострадала от многодневного сильного дождя, прорвавшего основные дамбы и затопившего значительные участки посевных земель. Местные власти и спасательные службы работают над преодолением последствий стихийного бедствия и оказанием помощи пострадавшим.

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