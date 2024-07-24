Тайвань готовится к тайфуну "Гэми": финансовые рынки закрыты, рейсы отменены, людям предоставлен выходной, а военные в режиме готовности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду Тайвань затих перед приближением тайфуна "Гэми". Финансовые рынки закрыты, людям предоставлен выходной, рейсы отменены, а военные переведены в режим готовности из-за проливного дождя и сильного ветра.

По данным Центрального метеорологического управления острова, "Гэми" станет первым тайфуном этого сезона, который поразит Тайвань. Власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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