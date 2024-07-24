Киев • УНН
Тайвань готовится к удару тайфуна "Гэми". Закрыты финансовые рынки, отменены рейсы, людям предоставлен выходной, а военные переведены в режим готовности из-за ожидаемых проливных дождей и сильного ветра.
Тайвань готовится к тайфуну "Гэми": финансовые рынки закрыты, рейсы отменены, людям предоставлен выходной, а военные в режиме готовности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В среду Тайвань затих перед приближением тайфуна "Гэми". Финансовые рынки закрыты, людям предоставлен выходной, рейсы отменены, а военные переведены в режим готовности из-за проливного дождя и сильного ветра.
По данным Центрального метеорологического управления острова, "Гэми" станет первым тайфуном этого сезона, который поразит Тайвань. Власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Тайвань призупинив військові навчання через наближення тайфуну "Гемі"23 июля 2024, 02:27 • 20843 просмотра