Во вторник Тайвань объявил о приостановке ежегодных военных игр Хань-Куанг из-за приближения тайфуна «Гэми».

По прогнозам, этот тайфун принесет сильный ветер и проливной дождь на остров.

Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщает, что «Гэми» является первым тайфуном этого сезона, который поразил остров. Ожидается, что тайфун достигнет северо-восточного побережья Тайваня примерно вечером среды или рано утром четверга.

Тайвань спостерігає за китайськими військовими навчаннями поблизу авіаносця "Шаньдун"