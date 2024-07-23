Тайвань приостановил ежегодные военные игры Хань-Куанг из-за приближения тайфуна «Гэми». Ожидается, что тайфун достигнет северо-восточного побережья Тайваня вечером среды или рано утром четверга, принеся сильный ветер и проливной дождь.
Во вторник Тайвань объявил о приостановке ежегодных военных игр Хань-Куанг из-за приближения тайфуна «Гэми».
По прогнозам, этот тайфун принесет сильный ветер и проливной дождь на остров.
Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщает, что «Гэми» является первым тайфуном этого сезона, который поразил остров. Ожидается, что тайфун достигнет северо-восточного побережья Тайваня примерно вечером среды или рано утром четверга.
Тайвань спостерігає за китайськими військовими навчаннями поблизу авіаносця "Шаньдун" 11 июля 2024, 03:17 • 29683 просмотра