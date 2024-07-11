Минобороны Тайваня следит за увеличением китайских военных в районе, где проводятся учения возле авианосца "Шаньдунь". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг Министерство обороны Тайваня объявило о внимательном слежении за перемещением китайских военных после роста числа военных самолетов, участвующих в учениях рядом с китайским авианосцем "Шаньдун". Эти действия совпадают с саммитом НАТО в Вашингтоне.

Напомним

Тайвань, который Китай считает своей территорией, сообщает о серии военных действий Китая в течение последних четырех лет. Пекин пытается повлиять на демократически настроенный остров.

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