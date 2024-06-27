Правительство Тайваня повысило предостережения для своих граждан относительно поездок в Китай, призвав не ехать туда без крайней необходимости. Это произошло после того, как на прошлой неделе Пекин угрожал казнить тех, кого считают "ярыми" сторонниками независимости Тайваня. Об этом передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Лян Вэнь-Чи, представитель Совета Тайваня по делам материка, сообщил, что повышенное предупреждение о поездках также распространяется на города Гонконг и Макао, которые находятся под управлением Китая.

"Если нет необходимости ехать, то не ездите", - сказал он, уточнив, что это не является запретом на посещение, а скорее защитой граждан Тайваня и напоминанием им о риске.

Дополнение

Издание отмечает, что на прошлой неделе Китай пригрозил казнить тех, кто выступает за независимость Тайваня, называя их сепаратистами. Правительство Китая также пообещало преследовать людей, которых оно считает тайваньскими сепаратистами, где бы они ни находились, хотя китайские суды не имеют юрисдикции на Тайване, и непонятно, как Китай может добиваться исполнения любых судебных решений за пределами своих границ.

Относительно того, может ли Китай добиваться экстрадиции тайваньцев за рубежом, которых он обвиняет в сепаратизме, Лян сказал, что развитые страны не будут сотрудничать с такой просьбой, но нельзя исключать, что "некоторые страны будут сотрудничать", добавил он, не назвав ни одной страны.

Тайвань не стремится к войне с Китаем - Министр обороны острова