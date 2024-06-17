Тайвань не стремится к войне с Китаем - Министр обороны острова
Киев • УНН
По словам министра обороны Тайваня Веллингтона Ку, оборонная политика Тайваня направлена на защиту от потенциального китайского завоевания и избежание военных конфликтов.
Министр обороны Тайваня заявил, что их политика безопасности направлена на защиту от возможного завоевания Китаем и избежание военных конфликтов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что политика безопасности острова нацелена на защиту от потенциального завоевания со стороны Китая и на избежание военных конфликтов.
В последние годы напряженность между демократическим Тайванем и Китаем, который возглавляет Коммунистическая партия, значительно возросла. Ку охарактеризовал Китай как "регулятор", увеличивающий конфронтацию, но подчеркнул, что Тайвань никогда не стремился к войне.
Понятно, что наша стратегия оборонная
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