Тайвань не стремится к войне с Китаем - Министр обороны острова

Министр обороны Тайваня заявил, что их политика безопасности направлена на защиту от возможного завоевания Китаем и избежание военных конфликтов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что политика безопасности острова нацелена на защиту от потенциального завоевания со стороны Китая и на избежание военных конфликтов.

В последние годы напряженность между демократическим Тайванем и Китаем, который возглавляет Коммунистическая партия, значительно возросла. Ку охарактеризовал Китай как "регулятор", увеличивающий конфронтацию, но подчеркнул, что Тайвань никогда не стремился к войне.

Понятно, что наша стратегия оборонная - отметил Веллингтон Ку.

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