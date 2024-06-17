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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайвань не стремится к войне с Китаем - Министр обороны острова

Тайвань не стремится к войне с Китаем - Министр обороны острова

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 03:49  •  10298 просмотра

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По словам министра обороны Тайваня Веллингтона Ку, оборонная политика Тайваня направлена на защиту от потенциального китайского завоевания и избежание военных конфликтов.

Министр обороны Тайваня заявил, что их политика безопасности направлена на защиту от возможного завоевания Китаем и избежание военных конфликтов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что политика безопасности острова нацелена на защиту от потенциального завоевания со стороны Китая и на избежание военных конфликтов.

В последние годы напряженность между демократическим Тайванем и Китаем, который возглавляет Коммунистическая партия, значительно возросла. Ку охарактеризовал Китай как "регулятор", увеличивающий конфронтацию, но подчеркнул, что Тайвань никогда не стремился к войне.

Понятно, что наша стратегия оборонная

- отметил Веллингтон Ку.

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир27 мая 2024, 06:00 • 140771 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политикаНовости Мира
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