Тайвань не прагне війни з Китаєм - Міністр оборони острова
Київ • УНН
За словами міністра оборони Тайваню Веллінгтона Ку, оборонна політика Тайваню спрямована на захист від потенційного китайського завоювання та уникнення військових конфліктів.
Міністр оборони Тайваню заявив, що їх політика безпеки спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що політика безпеки острова націлена на захист від потенційного завоювання з боку Китаю та на уникнення військових конфліктів.
В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм, який очолює Комуністична партія, значно зросла. Ку охарактеризував Китай як "регулятор", що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни.
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