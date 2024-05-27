Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

На днях Китайская Народная Республика провела военные учения вокруг острова Тайвань. Пекин объявил об учениях "Совместный меч - 2024А" в ответ на инаугурационную речь лидера Тайбэя Лай Чин-тэ, который выиграл выборы этой зимой. Во время своего выступления в понедельник тайваньский президент заявил, что обе стороны Тайваньского пролива не подчиняются "друг другу". В КНР это расценили как намек на то, что КНР и Тайвань - разные страны, что противоречит позиции Пекина.

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В свою очередь Китай, который считает Чин-тэ сепаратистом, осудил его речь. В Пекине заявили, что двухдневные военные учения в проливе должны стать «суровой карой за сепаратистские действия Тайваня».

С каждой провокацией сепаратистских сил "независимости Тайваня" наши контрмеры будут продвигаться еще на один шаг, пока не будет полного воссоединения родины - заявил старший полковник Ву Цянь , представитель министерства национальной обороны Китая

Во время военных учений в Тайваньском проливе КНР проводила операции армии, флота и военно-воздушных и ракетных сил. Кроме того, к военным учениям НОАК (Народно-освободительная армия Китая) впервые привлекли береговую охрану.

Катера последней во время учений к востоку от острова Тайвань проводили "проверку возможностей совместного патрулирования, быстрого реагирования и реагирования на чрезвычайные ситуации".

В завершение военных учений китайские бомбардировщики даже осуществили имитационные атаки на иностранные корабли вблизи восточного конца канала Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин. К этому также привлекли боевые корабли.

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Как заявили в Тайване, самолеты КНР, в частности истребители Су-30 и современные бомбардировщики H-6, несущие ядерное оружие, совершали полеты в проливе, а также в канале Баши. В КНР вместо этого не делали заявлений по этой части учений.

Также в Китае обнародовали официальный ролик, подготовленный с помощью 3D-анимации, который демонстрирует имитацию ракетных ударов с применением авиации по Тайваню.

В свою очередь Тайвань официально осудил агрессивное поведение Пекина и привел в полную боевую готовность собственные морские, воздушные и сухопутные силы. В минобороны Тайваня заявили, что такие учения "подчеркивают милитаристский менталитет" Китая.

Впоследствии, в пятницу, в министерстве заявили о 62 китайских военных самолётах и 27 кораблях которые были зафиксированы во время учений КНР. Предварительно 46 самолётов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, ранее служившую неофициальным барьером между двумя сторонами.

Несмотря на это, сами жители Тайваня очевидно настолько привыкли к постоянным военным учениям КНР, что даже не обращают внимания на очередной акт «демонстрации силы». Как пишет Reuters, местные жители продолжают заниматься привычными делами, ведь не видят угрозы в действиях Пекина.

С детства до взрослой жизни мы привыкли к угрозам (Китая - ред.) - рассказал в комментарии Reuters 66-летний Чэнь.

По его словам, учения были "определенной тактикой запугивания" и "демонстрацией силы" со стороны Пекина новому лидеру Тайваня.

В издании добавили, что в то время, как тайваньские СМИ освещали военные учения, основная часть внимания их зрителей на самом деле была сосредоточена на вопросах внутренней политики.

В частности, на протестах против попыток оппозиции продвигать законодательные реформы, а также на периодических стычках законодателей в зале палаты.

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В чем заключается конфликт между Тайбэем и Пекином

Стоит объяснить, что сначала именно Тайвань, официальное название которого Республика Китай, признали мировые государства. Именно Тайвань был членом-основателем ООН и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Около 20 лет (с 1945-го до 1971 года) Тайбэй (столицу Тайваня - ред.) считали форпостом легитимного Китая.

Впрочем, сегодня суверенитет Тайваня признают лишь 12 стран мира, другие же считают, что остров является частью Китайской Народной Республики с центром в Пекине.

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Республика Китай (то есть нынешний Тайвань) потеряла свое место в ООН после соглашения США и СССР. Тогда Тайбэй вынужден был уступить место КНР, которая до того фактически, а не юридически, представляла Китай.

Собственно, с того времени ООН и почти все мировое сообщество официально признают юрисдикцию КНР как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Однако что такое Китайская Народная Республика? КНР образовалась в результате гражданской войны в Китае в 1949-м. За более чем 10 лет до этого, в 1937 тогда еще единый Китай вступил в войну против Японии. Через несколько лет после того, когда проигрыш японцев стал очевидным, политические движения Республики Китай начали борьбу за руководство страной.

Было сформировано два течения - националистическая партия Гоминьдан под руководством Чан Кайши и коммунистическая партия, которую возглавил Мао Дзэдун. Последний зимой 1949-го захватил Пекин, а осенью объявил о создании Китайской Народной Республики. Зимой того же года по результатам длительной борьбы Чан Кайши был вынужден покинуть материковый Китай и объявить город Тайбэй временной столицей Республики Китай.

Тайвань, который имел поддержку союзников и был признан многими странами мира, потерял львиную долю собственной территории. А впрочем, после 1971-го Тайбэй потерял и признание ведущих стран мира, а с ним и поддержку союзников. На сегодня Тайвань, или Республику Китай, признает лишь 12 государств, однако он имеет дипломатические связи со многими странами мира через свои так называемые экономические и культурные представительства, которые заменяют официальные посольства.

Со смертью лидера Гоминьдана Чан Кайши Тайвань отказался от территориальных претензий на материковый Китай и фактически согласился быть частью КНР. Фактически началась нормализация отношений.

Поэтому в 1991 году Тайвань объявил о завершении гражданской войны и принял изменения в конституцию, которые утверждали потерю территорий. В следующем году стороны договорились о так называемом «Консенсусе 1992 года». Документ предусматривал признание обеими сторонами единства Китая, мол, КНР и Тайвань - не отдельные государства, а одно.

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Но понимание, что такое единый Китай, у каждой из сторон осталось свое, поэтому так и было записано, что "под единым Китаем каждая из сторон видит свою собственную интерпретацию", то есть получалась формула "одна страна, две системы".

В конце концов после этого несколько десятилетий продолжалось активное развитие отношений и углубление двустороннего сотрудничества между Пекином и Тайбэем. Тайвань стал известен как один из "четырех азиатских тигров" и получил немалое влияние не просто на КНР, а на целые экономики многих стран мира.

Но в 2016-м году лидером Тайваня избрали первую женщину-президента Цай Инвэнь. Она представительница Демократической прогрессивной партии, выступающей за официальное признание независимости острова от материкового Тайваня.

На фоне ее политики на сближение с США Си Цзиньпин усилил милитаристскую политику. Инвэнь позволила размещение войск США на острове и в 2019 году отвергла предложение Пекина о формуле единой страны с двумя системами для возможного объединения.

Тогда, обвинив КНР в нарушении договоренностей 1990-х, президент Тайваня заявила, что Тайвань также отвергает сам "Консенсус 1992 года".

Сегодня Тайбэй и Пекин находятся в напряженных отношениях. Каждая из стран имеет собственную армию, конституцию и главное - экономику как рычаг влияния. Влияния на оппонента и мировое сообщество. И пока ни одна из стран не готова идти на уступки.

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Тайбэй имеет значительное влияние на всю мировую экономику. Именно в Тайване производят большинство микросхем, на которых работает значительная часть техники: телефоны, компьютеры, часы и даже простые игровые приставки.

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Крупнейшая в мире компания по производству микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). принадлежат Тайваню. И как пишет Bloomberg, производители неофициально сообщили партнерам, что готовы дистанционно выключить машины для производства микросхем в случае вторжения КНР в Тайвань.

Речь идет, в частности, об установках нидерландской компании ASML Holding NV, которая благодаря чипам от TSMC создает микросхемы для искусственного интеллекта и даже для военных.

И хотя КНР имеет в десятки раз большую армию, чем Тайвань, такой экономический рычаг в руках Тайбэя может повлиять на решение Си Цзиньпина относительно вероятного вторжения. В дополнение ко всему Пекин в случае агрессивного вторжения может повторить судьбу рф, которая потеряла инвесторов, дипломатические связи и "утопает" в санкциях.

Накануне президентских выборов в Тайване, прошедших этой зимой, Bloomberg подсчитал, что война против Тайбэя будет стоить 10 триллионов долларов, что составляет около 10% мирового ВВП. Это превышает удар от войны в Украине, пандемии коронавируса и даже мирового финансового кризиса.

В издании указывают, что такие экономические гиганты, как Apple, зависимы от электроники с азиатских рынков. Аналитики считают, что в случае войны экономика Тайваня будет уничтожена и для мира в целом ВВП упадет на 10,2%. Вероятно, от этого больше всего пострадает экономика Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

Стоит заметить, что в этом сценарии экономисты опираются на предположение, что США удастся привлечь союзников к согласованным и строгим экономическим санкциям против Китая.

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Другой вариант - китайская блокировка Тайваня стоила бы глобальной экономике примерно 5 триллионов долларов.

Как пояснил министр иностранных дел Тайваня Джезеф Ву в своей колонке для Foreign Affairs, ценность безопасности Тайваня не только экономическая, но и геостратегическая.

Сохранение статус-кво в проливе является жизненно важным для поддержания американской союзнической системы, регионального баланса сил и ядерного нераспространения. Эти три важнейших столпа поддерживали стабильность и процветание Индо-Тихоокеанского региона на протяжении многих поколений, и они окажутся под угрозой, если Китай получит контроль над Тайванем - заявил глава МИД Тайваня.

Несмотря на такие сомнительные прогнозы, на фоне последних военных учений КНР в СМИ заявили, что Пекин готовится к полномасштабному вторжению в Тайвань. В частности, Global Press со ссылкой на источники в министерстве обороны Китая и агентство «Синьхуа» пишут, что Китай планирует начать вторгнуться на остров уже в начале июня этого года.

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Следует заметить, что этот аккаунт довольно сомнительный, поскольку медиа не имеет собственного сайта, а синий «флажок», свидетельствующий об идентификации, он получил недавно. Несмотря на это, это заявление распространил ряд украинских медиа.

Китайский военный эксперт Чжан Ву в комментарии китайской государственной телекомпании CCTV сказал что учения НОАК были сосредоточены на "отработке нового режима блокады Тайваня".

Тайвань - изолированный остров со слабой самодостаточностью. Экономика Тайваня ориентирована на экспорт, и большая часть его энергопотребления зависит от импорта. Оказавшись в осаде и блокаде, он может легко прийти к экономическому коллапсу, что превратит его в мертвый остров - приводит его комментарий CNN

Также старший научный сотрудник по вопросам Китая во внепартийном Фонде защиты демократий Крейг Синглтон отметил, что военные учения КНР могут использоваться не только для оттачивания навыков, но и чтобы усыпить внимательность.