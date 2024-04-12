ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 13:01  •  3165 просмотра

Read in English

Китай наложил санкции на две крупные американские оружейные компании, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, за продажу оружия Тайваню, ссылаясь на вмешательство в его внутренние дела и нарушение принципа "единого Китая".

Китай ввел санкции против двух крупных американских компаний-производителей вооружений в ответ на продажу ими оружия Тайваню. Об этом сообщает МИД КНР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения коснулись General Atomics Aeronautical Systems, которая производит беспилотные летательные аппараты, и производителя военных автомобилей General Dynamics Land Systems.

МИД Китая заявили, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб его суверенитету и территориальной целостности.

Продолжение продажи оружия Соединенными Штатами китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике,

- говорится в сообщении.

Санкции КНР предусматривают замораживание имущества и всех активов упомянутых компаний в Китае и запрет их руководителям на въезд в страну.

Напомним

По словам руководителя Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Джона Аквилино, Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что он придерживается амбиций быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
dzhon-k-akilinoДжон К. Акилино
taivanТайвань
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  91653 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  104175 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  106254 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  133230 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  122832 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135390 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160869 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139562 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134265 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117697 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

  •  3165 просмотра
россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

  •  4194 просмотра
На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

  •  3772 просмотра
Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

  •  3773 просмотра
россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших

россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших

  •  5370 просмотра
Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

  •  4830 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

  •  5678 просмотра
Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

  •  6939 просмотра
На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

  •  6383 просмотра
В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом

В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом

  •  5333 просмотра

Популярные

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

  •  59842 просмотра
Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

  •  40254 просмотра
Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

  •  42504 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  134126 просмотра
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

  •  102609 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  134126 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  183400 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  202654 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  210384 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  250869 просмотра

КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

Китай наложил санкции на две крупные американские оружейные компании, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, за продажу оружия Тайваню, ссылаясь на вмешательство в его внутренние дела и нарушение принципа "единого Китая".

Новости Мира •   •  3165 просмотра
КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о том, что Париж больше не заинтересован в переговорах с москвой.

Война •   •  4194 просмотра
россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.

Общество •   •  3772 просмотра
На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность относительно поддержки Китаем россии и избыточных мощностей китайского производства, одновременно стремясь уменьшить риски, не отделяясь от китайской экономики.

Новости Мира •   •  3773 просмотра
Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Константиновке Донецкой области пострадали по меньшей мере 3 человека.

Война •   •  5370 просмотра
россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших

Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

75-летняя женщина получила тяжелые ранения, в том числе взрывную травму и травму головы, после того, как российские войска атаковали ее с помощью беспилотника, сбросившего взрывчатку на ее двор в Бериславе, Херсонская область.

Война •   •  4830 просмотра
Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

Украинские фермеры уже засеяли более 1,26 миллиона гектаров яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, такими как пшеница, ячмень, горох и овес на подконтрольной Украине территории.

Экономика •   •  5678 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

Российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум 12 апреля, но, по предварительным данным, жертв нет.

Общество •   •  6939 просмотра
Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

Пятеро мирных жителей погибли в результате российского ракетного удара по Николаеву. 13 апреля объявлено Днем траура в регионе.

Общество •   •  6383 просмотра
На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом

В москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему сотруднику Службы безопасности Украины, который перешел на сторону россии. В результате взрыва мужчина получил рваную рану ноги.

Новости Мира •   •  5333 просмотра
В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом