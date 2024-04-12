КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции против двух крупных американских компаний-производителей вооружений в ответ на продажу ими оружия Тайваню. Об этом сообщает МИД КНР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения коснулись General Atomics Aeronautical Systems, которая производит беспилотные летательные аппараты, и производителя военных автомобилей General Dynamics Land Systems.

МИД Китая заявили, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб его суверенитету и территориальной целостности.

Продолжение продажи оружия Соединенными Штатами китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, - говорится в сообщении.

Санкции КНР предусматривают замораживание имущества и всех активов упомянутых компаний в Китае и запрет их руководителям на въезд в страну.

Напомним

По словам руководителя Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Джона Аквилино, Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что он придерживается амбиций быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году.