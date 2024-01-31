Китай заявляет, что Трамп может покинуть Тайвань, если победит на выборах в США

Китайский чиновник заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что США покинут Тайвань. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

На регулярном брифинге для прессы спикеру офиса в Пекине, который занимается вопросами, связанными с островом, Чену Биньхуа задали вопрос, связанный с интервью Трампа. В нем Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, будет ли он как президент защищать Тайвань, если Китай нападет на него.

США всегда будут защищать в первую очередь Америку, и Тайвань в любой момент может превратиться из шахматной фигуры в отброшенную - прокомментировал Чэнь Биньхуа.

Отвечая на вопрос Bloomberg о высказываниях Чэна, спикер кампании Трампа сослался на комментарии, которые он сделал, будучи президентом, и в которых признал, что Китай является угрозой безопасности.

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Bloomberg отмечает, что Китай часто говорит о том, что США не являются надежным партнером для Тайваня. Эта линия направлена на то, чтобы подорвать уверенность острова в том, что он сможет противостоять возможному китайскому вторжению. Китай пообещал, что когда-нибудь возьмет под свой остров с 23-миллионным населением, даже с помощью силы, если это потребуется.

Контекст

США традиционно придерживаются политики стратегической неопределенности, признавая исторические претензии Китая на суверенитет над Тайванем, поддерживая при этом лишь неофициальные отношения с Тайбэем и обещая оборонную помощь. Тем не менее, президент Джо Байден неоднократно заявлял, что США будут защищать Тайвань, если он подвергнется нападению.

Вашингтон является главным военным сторонником Тайбэя, и в конце 2022 года он санкционировал продажу оружия Тайваню на сумму до 10 миллиардов долларов в течение пяти лет. Пекин отреагировал на продажу оружия, нанеся удар символическими санкциями по оборонным компаниям.

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