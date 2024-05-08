Германия направила два военных корабля на фоне напряженности между Китаем и Тайванем

ФРГ пытается усилить свое военное присутствие в регионе Южного моря на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем, что создает угрозу для торгового судоходства. Во вторник Германия направила два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во вторник Германия отправила два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион. Решение принято с учетом напряженности между Китаем и Тайванем, оказывающей давление на свободу судоходства и свободный проход на торговых путях. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус на северной немецкой военно-морской базе в Вильгельмсхафене.

"Глядя с другой стороны, не показывая присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в поддержку международного порядка, основанного на правилах, это не вариант для Германии. Присутствие имеет значение", - сказал он журналистам.

Контекст

Пекин считает почти все Южно-Китайское море своим владением, несмотря на решение международного трибунала о том, что Пекин не имеет правовых оснований для этих требований. Кроме того, Китай также претендует на Тайвань как на свою территорию, несмотря на решительные возражения последнего.

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Дополнение

Немецкие корабли пройдут через Южно-Китайское море. Пока нет информации о том, пройдут ли они также через Тайваньский пролив, как это сделали корабли Соединенных Штатов.

Справка

В 2021 году немецкий военный корабль впервые за почти 20 лет вошел в Южно-Китайское море, присоединившись к другим западным странам в расширении своего военного присутствия в регионе на фоне тревоги из-за территориальных амбиций Китая.

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