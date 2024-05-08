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Німеччина направила два військові кораблі у Південнокитайське море на тлі напруженості між КНР і Тайванем

Німеччина направила два військові кораблі у Південнокитайське море на тлі напруженості між КНР і Тайванем

Київ • УНН

 • 16384 перегляди

Німеччина відправляє два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем за свободу судноплавства і торговельних шляхів.

ФРН намагається посилити свою військову присутність у регіоні Південного моря на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем, що створює загрозу для торгового судноплавства. У вівторок Німеччина направила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон, передає УНН із посиланням на Reuters.

У вівторок Німеччина відправила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон. Рішення прийнято з урахуванням напруженості між Китаєм і Тайванем, що чинить тиск на свободу судноплавства і вільний прохід на торгових шляхах. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус на північній німецькій військово-морській базі у Вільгельмсхафені.

"Дивлячись з іншого боку, не показуючи присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні на підтримку міжнародного порядку, заснованого на правилах, це не варіант для Німеччини. Присутність має значення", — сказав він журналістам.

Контекст

Пекін вважає майже все Південно-Китайське море своїм володінням, незважаючи на рішення міжнародного трибуналу про те, що Пекін не має правових підстав для цих вимог. Крім того, Китай також претендує на Тайвань як на свою територію, незважаючи на рішучі заперечення останнього.

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Доповнення

Німецькі кораблі пройдуть через Південно-Китайське море. Наразі немає інформації про те, чи пройдуть вони також через Тайванську протоку, як це зробили кораблі Сполучених Штатів.

Довідка

У 2021 році німецький військовий корабель вперше за майже 20 років увійшов до Південно-Китайського моря, приєднавшись до інших західних країн у розширенні своєї військової присутності в регіоні на тлі тривоги через територіальні амбіції Китаю.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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